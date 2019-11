Crise climatique : « plus le mensonge est gros, mieux il passe »

Il me semble qu’il s’agit d’une citation de Goebbels, ministre en charge de la propagande du régime national-socialiste allemand. Alors que l’Amérique du Nord est paralysée par le blizzard jusqu’au Texas et le nord de la Floride pour la troisième année consécutive et que des chutes de neige ont recouvert les deux-tiers de l’Europe, depuis l’Ecosse jusqu’au nord de l’Espagne et de la Suède jusqu’au nord de l’Italie, l’IPCC se doit de maintenir sa propagande effrénée au sujet du réchauffement du climat qui va tous nous transformer en toasts dans le cadre de la préparation de son sixième rapport (Assessment Report 6). Ces experts onusiens ont donc révisé leurs calculs et leurs modèles et après une année de travail acharné ils sont arrivés à la conclusion effarante suivante : le doublement prévu de la teneur en CO2 de l’atmosphère conduira non pas à une maigre augmentation de la température de 1,5 degré vers les années 2050 mais de 5 degrés ! Et si on – c’est-à-dire le monde entier – ne redresse pas la barre tout de suite, maintenant, ce sera la catastrophe. Alexandria Ocasio-Cortez prévoit même, preuves scientifiques à l’appui (?), que dans 12 ans ce sera trop tard.

Et c’est ainsi qu’une version colorée de la crosse de hockey (cf. Michael Mann) pourtant abondamment critiquée réapparaît comme par magie pour mieux convaincre les décideurs politiques. Comme on peut le constater l’optimum climatique médiéval a totalement disparu à nouveau, et il en est de même du « petit âge glaciaire », un seul modèle prenant en compte cet épisode de froid qui paralysa l’Europe et contribua à une avancée considérable de tous les glaciers alpins et des hivers particulièrement froids très bien répertoriés dans les chroniques. Par exemple la date du début des vendanges scrupuleusement notée par les moines aux XIe et XIIe siècles atteste d’un climat particulièrement chaud à cette époque et particulièrement froid du XVIe au XIXe siècle. Les experts de l’IPCC ont balayé d’un revers de mains ces évidences qui ne sont pas de la « vraie science » comme celle qu’ils pratiquent !

Plus le mensonge est gros, mieux il passe en particulier auprès des politiciens …

Source et illustration : https://doi.org/10.1038/s41561-019-0400-0