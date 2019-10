Brève humoristique. « Étude de cas »

Il y a quelques jours une ami Française vivant ici à Tenerife à l’autre bout de l’île me téléphona. Elle m’apprit qu’elle souffrait d’une très mauvaise grippe ce que tout je suite je constatais en écoutant le bruit rauque de sa toux grasse et simultanément sifflante, terrifiant. En forme de boutade, peut-être pout tenter de la faire rire, je lui dis que j’espérais que sa grippe n’était pas transmissible via les fibres optiques qui nous reliaient temporairement l’un auprès de l’autre. Que n’ai-je pas dit ! Trois jours plus tard c’était à mon tour de me retrouver au lit avec une fièvre de cheval, une toux de cheval, des douleurs de cheval, une gorge horriblement douloureuse transformant ma toux en hennissements … de cheval. Que mes lecteurs n’aillent pas s’imaginer que je nourris une aversion pour l’espèce équine, encore que … J’en ai donc déduit que la grippe était donc bien transmissible par le téléphone et j’ai également constaté que plus on avance vers une espérance de vie nulle, ce qui est mon cas, plus ce genre de désagrément devient insupportable.

Demain vendredi je ne suis pas certain de remplir mon devoir de blogger auprès de mes lecteurs. Tenerife est une grande île et il y a un grand nombre d’endroits à visiter en particulier le massif du Teide, le point culminant de l’Espagne et le plus haut volcan d’Europe ou encore la plus vieille forêt primaire d’Europe dans le massif d’Anaga. Je serai donc très occupé …