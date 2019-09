Sainte Greta priez pour le salut de notre planète !

L’Eglise de Scientologie Climatique reprend la même stratégie que celle de l’Eglise de Rome dès le règne de Constantin. Constantin imposa le christianisme dans l’Empire romain pour mieux contrôler les citoyens. L’Eglise de Scientologie Climatique utilise le climat pour fédérer tous les Etats du monde dans une même idéologie. Le but ultime de cet amalgame de politiciens, de financiers apatrides et de pseudo-scientifiques est d’asservir l’ensemble des populations de la Terre pour contribuer au sauvetage du climat et de la biodiversité en reprenant – et ce n’est pas ironique – les thèses détestables du Club de Rome dont en particulier le malthusianisme afin de limiter la population humaine et par conséquent la sur-consommation qui sont considérées comme les facteurs principaux du réchauffement du climat, de la dégradation de la biodiversité et de l’épuisement des ressources naturelles. À terme le grand dessein onusien est de créer un gouvernement supra-national coercitif et inévitablement dictatorial. Bel avenir pour mes petits-enfants que l’on endoctrine dès le plus jeune âge pour les rendre ensuite malléables et taxables à merci …

Sainte Greta priez pour l’avenir de nos petits-enfants et faites que le climat ne se refroidisse pas trop !