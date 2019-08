Crise climatique : l’IPCC a trouvé une « vache-émissaire » !

Florilège du 9 août 2019

L’agriculture en général et l’élevage en particulier sont pris pour cible par les éminents scientifiques onusiens qui ont pour mission de prendre soin de « notre climat ». Il faudra bientôt s’abstenir de manger de la viande de boeuf, de porc, de mouton, de poulet et peut-être aussi de poisson. Il faudra probablement se contenter d’insectes et de viande artificielle comme source de protéines. Et puis un jour on ira faire la queue pour se fournir en « Soylent Green », les petites galettes de couleur verte fabriquées avec de la chair humaine, ça nous rappellera le fameux film de Richard Fleischer (1973) avec Charlton Heston et Edward G. Robinson. Ce dernier est euthanasié et son corps recyclé en galettes vertes. Les femmes n’ont plus d’enfants, c’est ce que préconise l’IPCC, elles sont considérées comme du mobilier : charmant !

Il m’est donné l’occasion ici de remémorer à mes lecteurs que nos ancêtres étaient carnivores bien avant de devenir agriculteurs et l’alimentation carnée fut un facteur déterminant dans l’accroissement du volume cérébral au cours de notre évolution … Ceci me laisse penser que l’humanité est au bord de la régression intellectuelle. Les mouvements animalistes en sont une illustration évidente : quand on élève l’animal au rang humain il n’y a qu’un pas à franchir pour abaisser l’homme au niveau de l’animal, à la production de « galettes vertes » …

Mais au fait, Le Figaro n’a pas mentionné un effet du réchauffement climatique (probable) pour que des parcs à huitres vendéens arrivent à compter parmi leurs habitants des huitres géantes, je suis perplexe.