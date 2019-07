CO2 et essais nucléaires (suite)

En réponse à quelques commentaires sur ce blog voici des précisions.

Pour le delta C14 se reporter à la thèse de doctorat de Vag Hesshaimer :

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/1094/1/VagoDiss.pdf , équation (62) page 71. La répartition dans les divers compartiments : atmosphère, biosphère et océans est documentée en détail.

En ce qui concerne les valeurs absolues des teneurs en C-14 dans l’atmosphère il existe (aujourd’hui) deux sources de production de ce radioisotope : la spallation cosmique et les centrales nucléaires, en particulier les BWRs.

Voici les données disponibles dans la thèse de Hesshaimer et sur diverses pages de Wikipedia relatives à la présence de C-14.

Spallation cosmique : 2,8 x1026 atomes par an, 1/3 dans la troposphère, 2/3 dans la stratosphère.

Energie nucléaire civile (BWR) : 0,5 x 1026 atomes par an largement piégé sur site et stocké sous forme de carbonate, à peine 1 kg d’élément carbone radioactif par an : 12 x 0,5 x1026 / nombre d’Avogadro = 1000 g.

Total des essais nucléaires atmosphériques jusqu’à l’interdiction de ces derniers : 953 x 1026 atomes sur la base d’une puissance explosive évaluée à 545 millions de tonnes de TNT, ce qui donne une estimation de la production de neutrons par tous les essais. Cette estimation est basée sur le fait qu’une puissance explosive équivalant à 1 million de tonnes de TNT produit 1,75 x 1026 atomes de C-14 (références dans la thèse de Hesshaimer).

Enfin une autre question soulevé par le précédent billet est la part du CO2 atmosphérique provenant de l’utilisation des combustibles fossiles. En raison de l’absence totale de C-14 dans les combustibles fossiles (il y a bien longtemps que celui-ci a disparu) et en mettant à profit le fait que le rapport C-13/C-12 est différent de celui du CO2 provenant du cycle naturel du carbone de nombreuses équipes de physiciens sont arrivées à la même conclusion : le CO2 provenant des combustibles fossiles, dit « anthropogénique », représente moins de 5 % du total. L’accroissement « moderne » de cette teneur en CO2 a été essentiellement provoquée par un dégazage des océans favorisée par l’optimum climatique moderne qui a débuté à la fin des années 1920.

Note. Si les hypothèses de l’IPCC étaient exactes le CO2 radioactif issu de la spallation cosmique devrait aussi s’accumuler en considérant un temps de résidence d’un siècle (rapport AR5) et le retour à la normale de la teneur en C-14 après l’arrêt des essais nucléaires atmosphériques n’aurait pas du avoir lieu. Or, à l’évidence, ce n’est pas le cas ! En conséquence, et ce seul fait le montre, l’IPCC a menti (et continue) au monde entier en avançant des arguments qui sont contredits par les observations. Demandez à un créationniste de soutenir la thèse maintenant incontestablement démontrée de l’origine de l’homme, l’IPCC se trouve dans la même situation : cet organisme a érigé le rôle du CO2 dans l’évolution du climat au niveau d’un dogme, à l’exclusion de tout autre facteur, et auquel il faut croire sous peine d’être persécuté …