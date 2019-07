CO2 ? L’IPCC a menti depuis le début au monde entier !

Dans l’article controversé du Docteur Hermann Harde paru en février 2017 dans la revue Global and Planetary Change (voir le DOI), il est écrit en introduction, je cite :

« Dans le 5e Assessment Report (AR5, 2013) de l’IPCC on peut lire (AR5-Chap. 12-FAQ 12.3, p. 1107) : la température globale ne devrait pas répondre rapidement aux changements de concentration des gaz à effet de serre (…) Éliminer les émissions de CO2 conduirait seulement à une stabilisation des températures pendant de nombreux siècles (en raison des émissions passées). En conséquence de la large inertie du climat et du cycle du carbone, la température globale sur le long terme est largement contrôlée par les émissions totales de CO2 qui se sont accumulées au cours des années passées, quel que soit la date de ces émissions. »

Il est donc clair que l’IPCC considère que la Terre accumule de la chaleur mais aussi que l’atmosphère est un réservoir important de CO2 qui accumulera pendant des siècles ce dernier, ceci expliquant la réponse très lente de la température à tout changement de concentration de CO2.

Comme les lecteurs le savent bien je ne suis pas un spécialiste du climat mais j’ai tout de même voulu, comme on dit, en avoir le coeur net, car cette histoire de siècles de persistance du CO2 m’a un peu surpris.

Le Docteur Harde, après avoir étudié scrupuleusement le devenir du CO2 dans l’atmosphère et les océans avait conclu que le temps de résidence (on dit « demi-vie ») de toute nouvelle molécule de CO2 émise dans l’atmosphère par l’activité humaine ou naturellement par la biomasse en général était, au mieux, de 4 ans et que la contribution au pool de CO2 total atmosphère-océans par l’activité humaine utilisant des combustibles fossiles ne représentait que 4,3 % de ce pool. D’où la controverse féroce qui suivit la publication de son travail. Les tenants inconditionnels des thèses de l’IPCC se sont élevés contre les conclusions du Docteur Harde. Comme n’importe quel scientifique devrait le faire, je suis allé chercher dans Wikipedia s’il n’y avait pas des faits contredisant les propos du Docteur Harde. Et je me suis souvenu de la « Bombe atomique » …

Quand j’étais jeune adolescent, tous les aléas météorologiques comme par exemple un épisode de sirocco qui remonta jusqu’à la région lyonnaise, je crois me souvenir en 1961 (je n’ai pas pris la peine de vérifier) suivi de l’effroyable hiver 1962 étaient provoqués par la bombe. On disait : « c’est à cause de la bombe ! ». Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, après les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki les puissances nucléarisées ont procédé jusqu’en 1963 à 575 essais atomiques dans l’atmosphère. Entre 1958 et 1962 ce fut un véritable feu d’artifice infernal puisque les Américains, les Soviétiques, les Anglais et les Français négociaient un traité interdisant les essais atmosphériques.

Chacun de ces essais nucléaires a généré du carbone-14 retrouvé dans l’atmosphère sous forme de CO2. Il en résulta une incroyable augmentation de la teneur en carbone-14 dans l’atmosphère coïncidant avec la signature de ce traité. La formation de carbone radioactif par les essais nucléaires est sensiblement identique à celle produite naturellement par les rayons cosmiques. En effet quand une molécule d’azote (N2) entre en collision avec un neutron cosmique de haute énergie, le noyau d’un des atomes d’azote de cette molécule incorpore ce neutron, éjecte un noyau d’hydrogène (rayon beta relativiste) et se désolidarise de la molécule N2 sous forme d’un radical C . qui est immédiatement oxydé en CO2 par l’oxygène. Comme je n’avais rien compris à l’article du Docteur Harde, parsemé d’équations mathématiques compliquées – mes notions de math se sont évanouies avec les années – alors j’ai entrepris une petite recherche sur internet.

Je me suis souvenu d’une conférence enregistrée au Musée de l’Homme sur les techniques de datation utilisées en paléontologie. Il en existe beaucoup mais, dans mon idée, j’ai retrouvé cette fameuse courbe montrant l’augmentation incroyable de l’abondance de carbone-14 dans l’atmosphère au cours de la période 1955-1963 due aux essais atmosphériques des joujoux militaires tant des Américains que des Soviétiques. Cette course folle provoqua une réaction de sagesse de la part des protagonistes qui s’accordèrent finalement à interdire les essais nucléaires atmosphériques en 1963. Les pays nucléarisés de l’époque se réservèrent tout de même, dans cette course folle vers l’apocalypse, le droit de procéder à des essais souterrains (sans commentaire).

Sur le site de l’Université d’Heidelberg j’ai fini par retrouver la courbe décrivant la présence du CO2 radioactif dans l’atmosphère. Sa version originale figure dans la thèse de doctorat de Vago Hesshaimer soutenue en 1997 par devant l’Université d’Heidelberg :

Que dit cette courbe, outre le fait qu’il existe quelques différences entre le CO2 radioactif présent dans l’atmosphère en moyenne et dans la stratosphère ? Laissons de côté le fait que du CO2 radioactif est produit en permanence par les rayons cosmiques et que les paléontologues doivent se conformer à des calibrations complexes pour dater leurs morceaux d’ossements et de charbon de bois (lire ci-après). Ne considérons comme le fit Hesshaimer que cette anomalie « militairement isotopique » qui atteignit entre les années 1955 et 1963 – juste avant la mise en place du traité d’interdiction des essais atmosphérique les militaires avaient vraiment mis le « paquet » car ils étaient très pressés – cinq fois la teneur naturelle de carbone-14, en quelque sorte une expérience classique chez les biologistes qui cherchent à savoir ce que devient un métabolite en le « marquant » avec du carbone-14 mais cette fois c’était en « vraie grandeur », à l’échelle planétaire.

Je passe sur tous les autres isotopes radioactifs que les personnes de ma génération ont ramassé à pleine bouche et pleins poumons durant ces années de folie, du genre strontium, césium, bismuth, krypton, baryum, iode et même étain radioactifs ! Aujourd’hui c’est l’omerta, les militaires, c’est-à-dire les gouvernements des nations nucléarisées, ne veulent pas qu’on en parle, ça fait désordre. Mais paradoxalement il y a tout de même un avantage sur le plan scientifique à tirer de cette courbe. Je me suis amusé à l’agrandir sur l’écran de mon iMac (je ne fais aucune publicité) et j’ai pris un double décimètre pour calculer la demi-vie du CO2 (qu’il soit radioactif ou non, peu importe) dans l’atmosphère. La demi-vie de résidence est le temps qu’il faut pour que la moitié de ce CO2 disparaisse, à ne pas confondre avec la demi-vie ou période d’un élément radioactif. D’ailleurs comme la « demi-vie » du Carbone-14 est de 5730 ans il est totalement hors de propos de la considérer ici.

Faites comme moi avec un double-décimètre et vous trouverez à peu près 4 ans ! Ceci veut dire qu’en 8 ans il reste au mieux 10 % du CO2 émis par l’activité humaine en brûlant des combustibles fossiles ou par les processus naturels de respiration de la biomasse. Cette simple observation étant prise en considération il est alors vraiment difficile d’être en accord avec les hypothèses de l’IPCC. Je ne peux pas imaginer un seul instant que ces « scientifiques » de l’IPCC aient eu une totale méconnaissance de ces données évidentes relatives au CO2 radioactif dans l’atmosphère dues aux essais nucléaires ! Elles figurent dans l’article de Wikipedia sur ces essais nucléaires ! N’importe qui peut les consulter. Les paléontologues, se penchant sur ce phénomène provoqué par la paranoïa des militaires, ont constaté que, compte tenu du fait que le principal réservoir de CO2 était constitué par les océans, 60 à 70 fois plus que l’atmosphère, ils ont alors corrigé leurs datations concernant les populations se nourrissant surtout de poissons et d’autres produits de la mer car sans correction ils les auraient daté systématiquement comme étant « plus jeunes ». En effet, les poissons contiennent en moyenne 60 fois plus de C-14 que par exemple de la viande terrestre !

Ce billet est l’illustration d’un assemblage de diverses informations provenant de disciplines totalement différentes. Ma curiosité est toujours exacerbée quand je détecte quelque chose d’anormal alors que, je le répète, je ne suis ni un spécialiste du climat, ni un spécialiste des datations au C-14, mais seulement un modeste ex-biologiste ayant utilisé du C-14 pour étudier des voies métaboliques. Voilà, je le crois modestement, une démonstration évidente de la forfaiture de l’IPCC et je pense que le Professeur François Gervais ne me contredira pas.

Je termine ce propos en soulignant que la production naturelle de carbone-14 dans l’atmosphère par les rayons cosmiques n’est pas tout à fait constante. Les paléontologues ont été contraints pour affiner leurs datations d’effectuer des corrections parfois complexes à l’aide d’autres techniques de datation. Après avoir traité l’anomalie provoquée par les essais nucléaires le dosage du carbone-14 présent dans les arbres et précisément dans chaque cerne de croissance de ces arbres (dendrochronologie) les physiciens ont pu construire une courbe montrant les variations de la teneur en carbone-14 au cours du millénaire passé. Ce qu’ils ont découvert constitue une preuve supplémentaire de la modulation du bombardement cosmique atteignant la Terre par l’activité solaire : plus l’activité magnétique du soleil est élevée moins il y a de carbone-14 généré par ces rayons cosmiques dans l’atmosphère. En inversant l’échelle verticale on obtient une belle représentation des variations de l’activité solaire au cours des siècles passés. Ces variations de l’activité solaire ont ainsi obligé les paléontologues à effectuer des corrections pour réaliser leurs datations avec le carbone-14 de manière fiable mais sans jamais pouvoir remonter au delà de 50000 ans en raison de la « demi-vie » de ce radioisotope.

Je remercie le Docteur Harde qui a eu la gentillesse de me communiquer l’article relatif à la demi-vie du CO2 dans l’atmosphère dont voici le doi :

http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.02.009 , thèse de doctorat de Vago Hesshaimer, 1997, Université d’Heidelberg et J. Geophysical Research, vol.105-D9, p.11641-11658, May 16, 2000. Dernière figure : Wikipedia