Philosophie et réchauffement climatique : En ces temps de crise climatique combien d’enfants faudra-t-il avoir ?

Les religieux, toutes confessions confondues, se lamentaient car il n’y a plus de prophètes. De ce fait l’engouement pour une religion s’estompe en particulier dans les sociétés occidentales modernes. Mais heureusement que nous avons tous, presque dans le monde entier, l’écolière suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, qui a été l’invitée d’honneur du récent Forum de Davos, pour nous enseigner la « bonne parole ». Lors d’une conférence elle a clamé que si nous ne faisions rien pour sauver le climat ce serait l’apocalypse :

» Les adultes répètent sans cesse : nous devons donner de l’espoir aux jeunes. Mais je ne veux pas de leur espoir, je ne veux pas que vous ayez de l’espoir. Je veux que vous paniquiez, je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours. Et puis je veux que vous agissiez » ( sic, https://youtu.be/RjsLm5PCdVQ ).

Un certain nombre de philosophes ont pris son message à coeur et soutiennent désormais que la réponse appropriée au changement climatique ne consiste plus à avoir moins d’enfants mais à n’en avoir aucun. Il est difficile d’évaluer à quel point ce mouvement est répandu. Le dernier numéro de la revue bisannuelle Essays in Philosophy vient de consacrer une étude répondant, en regard de la crise climatique, à la question : « La procréation est-elle immorale ? » ( lire par exemple : https://commons.pacificu.edu/eip/vol20/iss1/4/ ). Selon les auteurs de 4 articles abordant ce sujet la réponse est OUI. C’est la question la plus urgente de notre époque moderne. Le Professeur Sarah Conly, éditeur de la revue citée plus haut déclarait dans son ouvrage paru en 2016 « Un enfant : avons-nous le droit de faire plus ? » que : « nous n’avons pas le droit d’avoir plus d’un enfant lorsque le monde est en danger de dégradation de l’environnement : contrairement à nos parents avoir autant d’enfants que nous le souhaitons n’est plus viable. Compte tenu des données dont nous disposons maintenant, ce n’est tout simplement plus une option acceptable. Nous sommes menacés par plus de population que la planète ne peut en supporter …« .

Les autres contributeurs à ce dernier numéro de Essays in Philosophy ont des idées plutôt novatrices au sujet de la lutte contre le « comportement irresponsable » qu ravage la planète. Anca Gheaus de l’Université Pomeu Fabra à Barcelone observe que le fait d’avoir des enfants est clairement garanti par les documents relatifs aux droits de l’homme, mais avoir plus d’un enfant pourrait être dangereux. Sa solution est d’augmenter le nombre de parents de chaque enfant : « multiparenter, c’est-à-dire trois, quatre ou peut-être davantage d’adultes élevant le même enfant ou les mêmes enfants est une solution envisageable sinon souhaitable. La multiparenté peut être moralement requise« .

Le philosophe Gerald K. Harrison de l’Université Massey en Nouvelle-Zélande adopte une position plus misérabiliste. La vie est un cadeau, observe-t-il, mais c’est un cadeau au sens ou donner de l’héroïne à vie à une personne est aussi un cadeau. Il est convaincu que mises à part des circonstances exceptionnelles les actes de procréation humaines sont probablement mauvais. Trevor Hedberg de l’Université de Floride du Sud estime que l’obligation de réduire les émissions de gaz à effet de serre limite le nombre d’enfants que l’on peut avoir : aucun enfant c’est parfait mais la limite supérieure absolue est deux enfants. Pour ce philosophe il est clair que chaque fois qu’un couple dépasse le taux de fécondité de remplacement il contribue activement à la croissance démographique et à la croissance associée de notre empreinte carbone collective. Aucune interprétation raisonnable de l’obligation de limiter son empreinte carbone ne peut permettre un tel comportement.

L’argument de loin le plus intéressant est celui du Professeur Leonard Kahn de l’Université Loyola de la Nouvelle-Orléans. En tant qu’acte utilitariste il est convaincu que tous les actes non-optimaux sont moralement interdits. Cela le contraint à tirer une conclusion farouchement logique en ce qui concerne la procréation. Un enfant dans un pays riche utilise beaucoup plus de ressources qu’un enfant dans un pays pauvre. Par conséquent la procréation est non optimale et moralement répréhensible pour les riches. Pour Kahn beaucoup de femmes, sinon la plupart, vivant dans des pays économiquement riches sont moralement tenues de se faire avorter si elles se retrouvent enceintes, en d’autres termes nous ne sommes pas moralement tenus de nous reproduire dans un pays riche, c’est-à-dire de ne pas avoir d’enfant.

Conclusion Greta Thunberg peut dormir tranquille : les adultes, du moins certains d’entre eux prennent le changement climatique au sérieux. Elle devrait recevoir un exemplaire gratuit de ce numéro des Essays in Philosophy.

Source : BioEdge