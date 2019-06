Qui aggrave l’état de santé du climat ?

En deux illustrations et un tableau, tout est dit. Par tête d’habitant les 8 pays rejetant le plus de CO2 sont tous producteurs d’hydrocarbures … on pouvait s’y attendre. Et les 15 premiers pays rejetant le plus de « carbone » totalisent 72 % de toutes les émissions de ce carbone tant décrié qui sert pourtant d’aliment irremplaçable pour la végétation et le phytoplancton. Comment sont calculées ces quantités, l’article en référence paru sur le site Global Carbon Atlas ne le dit pas.