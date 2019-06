Deux discours contrastés séparés de cinquante années

Traduction d’un billet de Paul Craig Roberts paru sur son blog le 2 juin 2019

Note explicative. La tradition américaine veut que le Président des Etats-Unis se rende à l’école militaire de West Point faire un discours adressé aux cadets nouvellement admis après une dure sélection. En ce premier Juin 2019 c’est le vice président Mike Pence qui a fait ce discours traditionnel.

Le vice président Pence à dit aux cadets qu’ils seront sur le « champ de bataille pour l’Amérique » et qu’ils « se déplaceront au son du canon » (voir le premier lien).

Pence n’a pas précisé pour quel agenda ils se battraient, que ce soit pour les intérêts des compagnies pétrolières, pour Israël, pour les banques new-yorkaises, pour l’idéologie conservatrice de l’hégémonie américaine ou pour le business de la drogue de la CIA, car en effet les cadets de West Point ne sauront jamais pour qui ou pour quels intérêts ils mourront.

Le discours de Pence est une parfaite illustration du modus operandi de « La Matrice » (Matrix, film de science-fiction sorti sur les écrans en 1999). Les cadets de West Point, tous innocents et naïfs sont comme des canards recrutés pour servir dans ce que le Général de la Marine américaine Smedley Buttler a appelé les hommes devant servir les intérêts des entreprises américaines (voir le deuxième lien). Depuis les années Clinton la guerre et la préparation à la guerre ont été la marque de fabrique des Etats-Unis. Dans l’histoire américaine les guerres ont toujours été faites pour l’Empire américain et pour les intérêts économiques et financiers qui tirent profit de cet Empire. Il y a très peu d’années dans l’histoire américaine durant lesquelles le gouvernement n’a pas été en guerre avec quelqu’un.

Le 10 Juin 1963, il y a 56 ans, un homme d’une envergure bien supérieure à celle de Pence, le président John F. Kennedy, prononçait le discours inaugural de la nouvelle promotion à l’American University, Washington DC. Son discours a abasourdi le complexe militaro-industriel américain. Il a révélé un Président décidé à établir des relations pacifiques avec l’Union soviétique. Ce serait une paix qui menacerait le budget, le pouvoir et l’importance de ce complexe. Le discours courageux de Kennedy était un clou dans son propre cercueil. Cinq mois plus tard, le Président Kennedy a été assassiné par la CIA avec la complicité des chefs d’Etat-major à Dallas, Texas. Leur action a été imputée à Oswald qui a été rapidement abattu à l’intérieur même de la prison de Dallas par un simple citoyen admis dans la prison à cet effet. Ainsi l’accusé fut abattu avant qu’il ne puisse nier son implication dans l’assassinat de Kennedy.

Le Président Eisenhower, lors de son dernier discours public en 1961, avait déjà déstabilisé le complexe militaro-industriel de son pays en déclarant qu’il constituait une menace pour la démocratie américaine. Mais le Président alla bien plus loin à l’Université Américaine en déclarant son intention de faire la paix et d’éliminer la menace de guerre :

« J’ai choisi ce moment et cet endroit pour parler d’un sujet sur lequel l’ignorance abonde trop souvent et où la vérité est trop rarement perçue. Et pourtant c’est le sujet le plus important sur la Terre : la paix dans le monde. De quelle sorte de paix s’agit-il ? Quelle paix devons-nous chercher ? Pas une « Pax americana » imposée au monde avec des armes américaines, pas la paix de la tombe ou la sécurité des esclaves. Je parle de paix authentique, le genre de paix qui rend la vie sur la Terre digne d’être vécue, du genre de paix qui permet aux hommes et aux nations de grandir, d’espérer et de bâtir une vie meilleure pour leurs enfants, pas seulement la paix pour les Américains mais la paix pour tous, hommes et femmes, pas seulement la paix aujourd’hui à notre époque, mais la paix pour tous les temps à venir.

Je parle de paix à cause du nouveau visage de la guerre. La guerre totale n’a aucun sens à une époque où les grandes puissances peuvent maintenir des forces nucléaires importantes et relativement invulnérables et refuser de se rendre sans avoir recours à ces forces. Cela n’a aucun sens à une époque où une seule arme nucléaire contient près de dix fois la force explosive fournie par toutes les forces aériennes alliées au cours de la deuxième guerre mondiale. Cela n’a aucun sens à une époque où les poisons mortels générés par un échange nucléaire seraient transportés par les vents, l’eau, le sol et les semences jusqu’aux quatre coins du monde pour les générations à venir. » (Source troisième lien en fin de billet)

Kennedy était animé d’une immense confiance en l’Amérique qu’aucun autre président, à l’exception de Ronald Reagan, n’a eu depuis :

« Nous pouvons chercher un apaisement des tensions géopolitiques sans relâcher notre garde. Et pour notre part, nous n’avons pas besoin d’utiliser des menaces pour prouver au monde que nous sommes résolus. Nous n’avons pas besoin de brouiller les émissions étrangères de peur de voir notre foi en nous-mêmes érodée. Nous ne souhaitons pas imposer notre système à des personnes réticentes, mais nous souhaitons et sommes capables de nous livrer à une compétition pacifique avec n’importe quel peuple de la planète. »

Comparez le Washington d’aujourd’hui avec celui du Président Kennedy et vous pouvez constater l’effondrement total de l’Amérique. Aujourd’hui nous cherchons à éliminer toutes les informations à l’exception de celles diffusées par les personnes mandatée qui répètent les informations officielles. Nous brouillons les émissions étrangères et obligeant les services de presse russes à s’enregistrer en tant que « agents étrangers ». Nous fermons des sites Web et interdisons la liberté d’expression sur Facebook et Twitter. Nous n’avons aucune diplomatie, seulement des menaces car, en effet, les menaces sont la marque de fabrique de l’Amérique, menaces de guerre, menaces de sanctions. Le président des Etats-Unis cède les territoires d’autres pays et décide qui sera le président du Vénézuela. L’Amérique a très peur aujourd’hui de la concurrence pacifique et impose des droits de douane à tous, depuis le Mexique jusqu’à la Chine.

Quand John Kennedy était président, l’Amérique était un pays fier, aujourd’hui c’est un pays couvert de honte et en chute libre, l’Amérique constitue un grave danger pour ses propres citoyens et pour le reste du monde.

