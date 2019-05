Encore une entourloupe* des protecteurs de l’environnement : les sacs en plastique « biodégradable ».

Quand c’est bio c’est bon pour Gaïa et les sacs plastique bio-dégradables font partie de la panoplie idéologique des écologistes. Dans le petit supermarché de mon quartier à Santa Cruz de Tenerife on a le choix entre des sacs en plastique non biodégradable facturés 10 centimes d’euro et des sacs dits bio-dégradables facturés, eux, pour la modique somme de 8 centimes d’euros et si on n’est pas venu faire ses petites courses avec un éco-bag, un sac qui protège l’environnement, on ne peut pas échapper à cette rançon « gentille » pour l’environnement (« eco »-friendly comme disent les British). Justement à propos d’Anglais, même s’ils ne sont pas Écossais, ils sont tout de même près de leurs sous et deux scientifiques de l’école de biologie marine de l’Université de Plymouth ont voulu en avoir le coeur net avec ces sacs en plastique bio-dégradable fournis pour alléger leur conscience.

Il y a 3 ans ils ont enfoui avec d’autres équevilles* variées des sacs en plastique normal et des sacs en plastique dits « bio-dégradables » et quelle ne fut pas leurs surprise de constater que ces derniers, supposés disparaître rapidement dans un environnement humide à proximité du bord de mer, étaient toujours intacts. Aucune faiblesse de résistance, alors chargés d’une dizaine de kg de denrées variés, n’a pu être constatée. En d’autres termes ces sacs, payant du moins en Espagne, ont parfaitement survécu sans être dégradés comme cela était promis aux consommateurs pour qu’ils aient bonne conscience et ce d’autant plus qu’ils avaient payé pour ce beau geste protecteur de l’environnement.

Encore une fois les entreprises impliquées dans ce commerce juteux et supposé respectueux de l’environnement réalisent une fortune avec l’appui de politiciens crédules qui reprennent les yeux fermés les directives de ces écologistes à la petite semaine roulant carrosse et voyageant en avion au moins en classe business qui fondamentalement se moquent de l’environnement. J’ai plusieurs éco-bags et je refuse de payer pour un sac en plastique quel qu’il soit.

Conclusion : les écologistes nous prennent tous pour des idiots !

Source et illustration : 10.1021/acsCest.8b06984

Notes. Équeville : terme d’origine lyonnaise signifiant ordure, rebut, chose sale. Entourloupe : mot argot apparu entre les deux guerres signifiant tromperie, duperie, mensonge (Wikitionnaire).