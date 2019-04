Nouvelles du Japon : les tremblements de terre …

Ce samedi (saint pour les catholiques) les petits élèves de l’école primaire où vont mes petits-enfants devaient se rendre en classe à 8 heures du matin. Tant pis pour la grasse matinée des parents après une dure semaine de travail. Ces derniers (les parents) devaient se rendre dans l’école de leurs enfants à 11 heures sans y pénétrer car aux alentours de 11 heures – 11 heures quinze minutes l’ensemble de l’école allait subir un tremblement de terre, juste une alarme, mais ils devaient tous feindre d’ignorer qu’il s’agissait d’un exercice et faire les gestes qu’ils avaient appris au moins deux fois par an et à bien les appliquer.

Les élèves les plus proches de la porte d’entrée de la salle de classe doivent ouvrir celle-ci. Au cas où le tremblement de terre induise un bloquage de la porte il faut en effet tout de suite l’ouvrir pour pouvoir évacuer la pièce. Sans précipitation les élèves doivent de blottir sous leur bureau afin d’éviter de recevoir des objets variés pouvant tomber du plafond. Pour ceux se trouvant près des fenêtres, il faut ouvrir ces dernières. Un tremblement de terre est annoncé par une alarme lancée depuis des sirènes situées un peu partout quelques secondes avant qu’il ne soit effectivement ressenti. Le délai de préparation est donc très court et les élèves doivent acquérir les réflexes qui leur permettront de sauver leur vie.

Également disciplinés les parents viennent alors à l’intérieur de l’école pour récupérer leurs enfants et les évacuer de l’immeuble. Dans la réalité et avant toute chose il ne faut surtout pas créer un mouvement de panique. Le calme et le stoïcisme, et peut-être aussi le fatalisme, des Japonais est exemplaire …

Ce dimanche, toute la famille étant partie se réjouir à Disney Land Tokyo situé quelque part au sud-est de Chiba je suis sagement resté à la maison pour attendre des livraisons d’Amazon, parce que – oui – comme la Poste d’ailleurs et certains supermarchés, le dimanche est un jour comme les autres. C’est ça le Japon !