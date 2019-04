Nouvelles du Japon : le retour de la conduite à gauche dans les Ryukyu (préfecture d’Okinawa)

Lorsque les Américains sous le commandement de Mac Arthur ont repris les Philippines que le Japon avait envahi au début de 1942 leur but était d’organiser une offensive à partir des Îles Ryukyu, un chapelet d’îles et îlots qui s’étend de Kyushu vers Taïwan, île chinoise qui avait été cédée au Japon lors de la première guerre sino-japonaise de la fin du XIXe siècle. L’île d’Ishigaki et les quelques autres îles situées à l’ouest se trouvent en effet très proches de Taïwan. Toutes les îles des Ryukyu furent restituées, comme celles des Bonin, au Japon en 1978. L’archipel des Mariannes n’a pas connu ce privilège d’un retour dans le giron japonais mais il est vrai qu’il avait été cédé à l’Amérique par l’Espagne à l’issue de la guerre hispano-américaine qui sévit à peu près au moment où le Japon attaquait la Chine. Un petit monument se trouve dans la ville d’Ishigaki et célèbre le retour de la conduite à gauche …

Cependant les Américains sont toujours là de par leur présence militaire massive à Okinawa et le style de vie est encore fortement empreint de cette présence yankee passée. On boit de la « root beer », une boisson américaine épouvantable quant à son goût, que l’on trouve en vente dans des magasins où tout est made in USA. Ô tempora ô mores …