Nouvelles du Japon : histoire de cerisiers

Je suis arrivé à Tokyo pour voir les pétales des cerisiers (sakura) en fleur commencer à tomber … Mais les magnolias et le jasmin ont commencé à prendre la relève.

Cette photo n’est pas très représentative de la magnificence des cerisiers en pleine floraison mais prend tous son sens car cet arbre se trouve à l’intérieur de l’enceinte d’une école maintenant désaffectée parce qu’il il n’y avait pas assez d’élèves pour justifier son entretien. Le Japon est le pays du monde qui compte le plus de centenaires mais cette longévité exceptionnelle ne s’applique pas au cerisiers qui vivent rarement plus de 70 ans. Les Japonaises ne veulent plus avoir d’enfants, elles préfèrent une vie professionnelle épanouie plutôt qu’être des mères au foyer. Et les cerisiers ne sont que décoratifs puisqu’ils ne font pas fruits. Les Japonaises en âge de procréer seraient-elles devenues comme les cerisiers ? Où alors est-ce une évolution perverse et inattendue qui se matérialise par l’engouement des hommes japonais pour des poupées grandeur nature qui vont bientôt répondre à leurs ordres vocaux ?

À « Electric city », un quartier de Tokyo bien connu des touristes qui s’appelle en réalité Akihabara, il y a un building d’une dizaine d’étages qui est une sex-shop dont les étages supérieurs sont interdits aux femmes car des poupées grandeur nature sont exposées à la clientèle exclusivement masculine, ceci explique cela.