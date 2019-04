L’incroyable univers des bactéries intestinales

Un récente étude parue dans le périodique scientifique Nature révèle l’extrême complexité du microcosme présent dans l’intestin humain. Cette étude a d’abord rassemblé les séquences d’ADNs génomiques et d’ARNs ribosomiques 16S disponibles dans les banques de données. Puis à l’aide de 20 échantillons de prélèvements de volontaires répartis entre l’Amérique du Nord et la Grande-Bretagne environ 10000 isolats de bactéries ont été identifiés et classés à l’aide de leur ARN 16S à l’aide de milieux de cultures spéciaux adaptés à ces bactéries. Sept-cent-trente-sept isolats ont été ajoutés à la collection avec parmi eux 107 nouvelles espèces se répartissant entre les actinobactéries, les bactéroïdes, les firmicutes et les protéobactéries. Cette collection additionnelle a été rapprochées des 617 séquences d’ADN déjà répertoriées.

Au total 1354 génomes différents de bactéries intestinales sont maintenant connus représentant 530 espèces réparties dans 6 phyla, le phylum des firmicutes étant le plus diversifié. Parallèlement 2803 plasmides ont été identifiés et séquencés. Toutes ces données chiffrées montrent à quel point le population bactérienne intestinale est complexe et diverse. Les bactéroïdes avec 41 espèces indentifiées restent la famille prépondérante en nombre suivie par les firmicutes, les protéobactéries et les actinobactéries.

La deuxième étape, la plus intéressante, a été consacrée aux propriétés métaboliques individuelles de chaque espèce. Un grand éventail de fonctions métaboliques a pu être démontré comme la production de vitamines et de cofacteurs mais aussi la présence d’activités enzymatiques particulières comme l’enzyme d’activation du formaldéhyde, première étape de la production de méthane présent chez certains firmicutes, ou encore les mécanismes de sécrétion de divers métabolites, depuis les acides aminés jusqu’aux cofacteurs complexes essentiels pour la « bonne santé » de l’organisme humain.

Source : doi 10.1038/s41587-018-0009-7