Chers lecteurs,

J’ai finalement trouvé un terrain d’entente avec mon syndicat, c’est-à-dire avec moi-même, et je reprendrai le travail de rédaction et de publication de billets sur mon blog ce mardi 26 mars 2019. Cet arrêt d’activité de 48 heures m’a conduit à constater que cette occupation avait pris en près de 8 années une importance considérable dans ma vie de tous les jours. Non seulement je m’instruis mais encore, comme je l’ai constaté, je transmets à mes lecteurs des informations qui ne figurent parfois dans aucun média main-stream subventionné ou appartenant à des groupes financiers.

Chaque jour je parcours environ 40 sites internet pour la plupart anglo-saxons afin de recouper au mieux les informations. Cette « revue de presse » attire mon attention durant près de 2 heures. Puis je dois me plonger, quand il s’agit d’un article un peu scientifique, dans la lecture approfondie du contenu du papier en question pour en comprendre la signification car je ne suis pas du tout omniscient. Enfin il faut rédiger si possible en un français de qualité un condensé aussi facilement lisible que possible pour n’importe quel néophyte. Voilà quel est mon passe-temps et cette « grève » symbolique que je me suis imposé m’a fait découvrir que j’avais réellement besoin d’occuper mon cerveau à autre chose que la sculpture, une autre activité cette fois-ci manuelle, que j’ai découvert il y a quelques années.

À demain donc pour de nouvelles informations …