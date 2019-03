AOC : hystérie écolo totale !

Il faut aller sur le site ZeroHedge que Facebook (Fakebook) vient de censurer sur le réseau social pour comprendre dans quel niveau d’hystérie nagent les Démocrates américains *(voir note). Les démocrates, dans ce pays, sont devenus de plus en plus gauchistes avec une tendance néo-trotskyste incontestable, courant de pensée que l’on retrouve dans une multitude d’ONGs comme le Sierra Club et Greenpeace issues du mouvement hippy de la fin des années 1960. Aujourd’hui la star montante de ce mouvement hippy-trotskyste est AOC. C’est ainsi qu’on appelle désormais Alexandria Ocasio-Cortez outre-atlantique. Il ne se passe pas un jour sans que les médias main-stream lui réservent une interview car il faut maintenir la pression sur l’opinion : il en va de l’avenir de la planète toute entière.

Après les bêtes à corne qui sont dangereuses pour la climat, AOC s’en prend maintenant au taux de natalité (pourtant en chute libre aux USA) : trop d’enfants c’est mauvais pour le climat ! En brandissant un numéro de la revue de propagande écolo bien connue National Geographic daté de 1989 dans lequel se trouve un article prévoyant la fin du monde en 2001 si des mesures contraignantes n’étaient pas prises pour la protection de l’environnement elle déclara sur un live-broadcast d’Instagram, je cite :

« D’ici 12 ans le monde sera en danger. Si vous faites des enfants le monde sera détruit dans six ans environ tout simplement parce que ces enfants respireront. J’ai les évidences scientifiques ici » (en brandissant ce numéro de National Geographic). Comme ce numéro du magazine datait de 1989 AOC renchérit en disant, je cite toujours : « si des scientifiques ont dit il y a 30 ans que le monde allait disparaître 12 années plus tard dois-je douter de la science ? La science c’est la science« .

« La mesure la plus progressiste à adopter est l’avortement systématique durant une génération pour éviter que tous ces enfants connaissent ce cauchemar apocalyptique » lui répondit en vidéo live la blogueuse Martina Bridges avec son iPhone depuis le siège passager de sa Lexus à Santa Monica en buvant un jus de concombre-citron vert.

L’opinion en général admet que, contrairement à la position progressiste de ne pas avoir d’enfants, il y a de nombreuses évidences indiquant que la plus grande richesse future est l’apparition de nouvelles têtes zélées et créatives. Les enfants nés aujourd’hui seront les innovateurs de demain, ils trouveront des solutions à des problèmes qui ne nous ont même pas effleurés.

Le chercheur progressiste Darrell Lyons de l’Université de Henshaw a déclaré au cours de ce « talk-show » Instagram : « C’est de la science de caniveau ! Citez-moi une génération qui a été améliorée par la génération suivante. C’est un mythe, Les gens naissent, ils polluent la Terre et la civilisation se meurt. Ça s’est toujours passé ainsi depuis que la Terre existe. Nommez-moi une seule personne pas encore née qui pourra résoudre les problèmes du monde, j’attends« . Et il attendit les bras croisés jusqu’à la fin du « show ».

Martina Bridges a continué dans ses imprécations verbales ainsi, je cite encore : « Le vrai progressivisme connaît la vérité : notre génération est le dernier espoir possible pour l’humanité. Nous sommes convaincus que les plus brillants esprits qui aient jamais existé dans le passé et dans le futur, ce sont les nôtres. Si nous ne montrons pas la voie, la notre, alors ce sera l’Armageddon« .

Quelle est alors la vraie solution progressiviste si ce n’est pas de ne plus faire d’enfants ? Bridges, Ocasio-Cortez et tous les autres fanatiques hystériques progressivistes du même genre pensent que la solution est de revenir à un système de gouvernement comme ceux du début du XXe siècle qui ont laissé des millions de personnes mourir et de voter pour le plus vieux candidat qui se présentera. Fait ou fiction ?

Commentaire. Les mouvements écologistes lèvent enfin le voile ! Ils avouent être d’horribles malthusiens qui osent proposer l’imposition de l’avortement voire de la stérilisation systématique pour limiter les naissances. Quel bel avenir ils nous préparent … AOC est le spécimen d’origine contrôlée de l’hystérie écologiste !

Note. Zuckerberg a finalement avoué que cette censure de ZeroHedge qui dura 24 heures était une malencontreuse erreur. Je pouffe intérieurement …