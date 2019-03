Les lettres d’amour c’est désuet, maintenant on tweete …

Imaginons un monde sans télévision. Pour occuper nos loisirs nous aurions le choix entre la lecture, le jardinage et des travaux manuels de détente (liste non exhaustive). Par exemple la tapisserie est un excellent passe-temps comme les modèles réduits. J’ai pour ma part choisi, puisque je n’ai pas de télévision, la sculpture, en réalité le moulage. C’est relativement facile et peu coûteux. Internet a aussi envahi nos vies quotidiennes et nous n’écrivons plus : nous envoyons des messages en laissant des traces sur Facebook ou Twitter, je dis des traces car ce n’est pas vraiment de l’écriture. Je fais des efforts pour rédiger des billets sur mon blog en une prose si possible correcte sans être constellée de fautes d’orthographe ou de syntaxe déplorables. Oh ! je fais encore des fautes qui m’échappent à la relecture, j’ai toujours été brouillé par les accords de participe passé !

Pour revenir à Facebook (Fakebook) et Twitter, des inventions d’escrocs et de menteurs, ces deux outils, si on peut dire les choses ainsi, sont plus nocifs pour l’humanité que n’importe quelle autre maladie infectieuse. On n’écrit plus aujourd’hui, on tweete. Si j’envoyais une lettre d’amour dans un style très poétique à une femme aujourd’hui – et je sais que j’en suis encore capable – elle ne comprendrait pas mes propos parce qu’elle a probablement perdu l’habitude de lire plus de 150 caractères. Et pourtant quoi de plus beau qu’une belle lettre d’amour dans laquelle on entre dans la profondeur des sentiments et des émotions, écrite d’une main hésitante et un peu fébrile. Autrefois quand il y avait le feu dans une maison l’occupante sauvait d’abord les lettres d’amour que lui avaient envoyé ses amants, le reste n’avait pas d’importance …

John Keats, mondialement connu pour ses poèmes, était aussi un écrivain immense dans toutes les lettres d’amour qu’il écrivit à l’élue de son coeur, Fanny Brawne, et chacune de ses lettres était aussi un poème.

Qui aujourd’hui à l’ère des impulsions lumineuses circulant dans des fibres de verre à la vitesse de la lumière ira dans un papeterie acheter une enveloppe et du beau papier pour écrire une lettre d’amour. Et pourtant n’y a-t-il pas plus belle preuve d’amour …

Inspiré d’un article paru sur le site Takimag. Illustrations Fanny Brawne .