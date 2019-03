Les Douze Saints Commandements de l’Eglise de Scientologie Climatique

Dans une note écrite par l’activiste climatique allemand Franz Alt il est explicité ce qu’il est nécessaire de faire tout de suite afin de sauver le climat. Franz Alt s’entoure des plus saintes personnalités pour parfaire son image médiatique de saint prophète en annonçant l’imminence de l’Armageddon climatique. Alt se prend pour le « Jésus du climat », ben voyons. Voici les douze commandements à l’usage des gouvernements. Source : blog de Pierre Gosselin.

1. Tu devras réduire les émissions de carbone à zéro en 2050

2. Tu ne toléreras que des usines de production d’électricité renouvelable dès maintenant

3. Tu n’autoriseras uniquement les nouvelles immatriculations des véhicules électriques dès 2025

4. Tu n’autoriseras que des complexes industriels n’émettant pas de carbone dès 2025

5. Tu devras réduire la consommation de viande au tiers de son volume actuel

6. Tu devras développer les transports publics et n’utiliser que les téléconférences (hormis les conférences climatiques et les séminaires verts)

7. Tu devras utiliser moins d’espace pour les maisons, les rues et l’industrie et construire uniquement des édifices en bois pour réduire à zéro les émissions de carbone

8. Tu feras en sorte que les déserts reverdissent en plantant mille milliards d’arbre dans le monde entier

9. Tu n’élira que des Verts et des officiels oeuvrant pour la protection du climat afin de favoriser la Greenocratie, alternative de la Démocratie, en votant pour qui tu voudras pourvu que ce soit un Vert.

10. Tu ne feras plus en sorte que les Nations pauvres croissent et multiplient mais plutôt qu’elles « dépeuplent »

11. Tu devras moins consommer et te déplacer en vélo ou à pied

12. Tu vivras avec simplicité et ainsi il sera plus simple de vivre et tu devras y penser pour résister à la stupidité et les vues à court-terme.

Il ne faut se méprendre sur les propos de ce vieux gâteux car une religion nouvelle n’apparaît pas en un jour, l’Eglise de scientologie climatique est en gestation depuis plus de 40 ans et on est aujourd’hui entièrement plongé dans son prosélytisme agressif quotidien.

Note. Un des commentateurs de mon blog avait signalé cet article de Pierre Gosselin ce jeudi 7 mars 2019. Je l’avais déjà traduit. Prochain billet samedi 9.