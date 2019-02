Dans le billet du 24 février 2019 relatif à la plante japonaise de longévité, il fallait lire « ashitaba » et non pas ashibata. On trouve les feuilles de cette plante séchées et en poudre dans les rayons spécialisés des supermarchés de Tokyo.

