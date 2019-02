Réchauffement du climat : une bonne affaire pour le business global

Les capitalistes sont des gens optimistes sinon ils ne feraient pas d’affaires profitables. Les gourous de l’apocalypse environnemental à venir provoqué par le réchauffement du climat en sont arrivés avec leur propagande omniprésente à convaincre 72 % des Américains que ce changement était imminent. De plus ils ont été persuadés par les mêmes gourous que les évènements météorologiques extrêmes, inondations, ouragans et vagues de froid, mais aussi les feux de forêts et les épisodes de sécheresse étaient tous provoqués par ce réchauffement du climat. En Grande-Bretagne la situation de l’opinion est sensiblement identique en raison des canicules dévastatrices de l’été 2018 mais aussi des printemps et des automnes « pourris ». Après le public endoctriné depuis près de 30 ans il était grand temps que les compagnies industrielles et financières se réveillent et prennent conscience du danger imminent.

Selon un rapport récent de Bloomberg (liens) la prise de conscience de ces grandes société varie selon leurs motivations. Par exemple Bank of America s’inquiète du fait que les propriétaires de maisons situées dans des zones inondables ne puissent pas honorer leurs dettes. Walt Disney se demande si ses parcs à thème ne vont pas devenir trop chauds pour les adeptes de ces joyeusetés qui pourraient se transformer en cauchemars, AT&T est terrorisé à l’idée de voir ses réseaux d’antennes ravagés par les ouragans et les feux de forêt. Enfin Coca-Cola se demande s’il y aura assez d’eau pour assurer la production de ses boissons gazeuses. Sept mille grandes sociétés dans le monde ont été approchés par l’institut CDP, une ONG qui essaie d’évaluer l’impact environnemental du réchauffement climatique et ses répercussions sur l’activité industrielle et commerciale. Ainsi 1700 entreprises américaines mais aussi 25 autres sociétés en Grande-Bretagne et 22 en France ont été contactées par cet organisme.

D’autres entreprises comme par exemple Intel se sentent particulièrement concernées par ce réchauffement. Cette société a implanté des usines de productions en Israël, en Chine et dans le sud-ouest des USA et toutes ces usines se trouvent dans des zones semi-arides. Des sécheresses prolongées pourraient gravement compromettre le fonctionnement de ces usines et augmenter les coûts de production s’il devenait nécessaire d’acheminer de l’eau sur de longues distances. D’autres entreprises se frottent les mains. Merck prévoit déjà que la production de médicaments dédiés aux maladies tropicales augmentera en raison de ce réchauffement du climat. Quant à Eli Lilly les prévisions pour ses médicaments anti-diabète sont orientés vers la hausse puisque le réchauffement du climat aura pour conséquence une vie plus sédentaire en raison de la chaleur et, combiné à une perturbation des circuits traditionnels d’approvisionnement en nourriture, il est inévitable que le nombre de cas de diabète augmentera.

Alphabet, la maison-mère de Google, prévoit une augmentation de ses ventes de Google-Earth qui donnera un aperçu des régions inhospitalières en temps réel et Apple dispose déjà d’applications pour ses téléphones mobiles pour prendre en charge les alertes météorologiques diffusées par les autorités gouvernementales locales. Ce ne sera naturellement pas gratuit pour ces gouvernements … Et Apple envisage déjà de commercialiser un dispositif manuel pour recharger ses téléphones en cas de coupures du réseau électrique provoqué par des évènement météo extrêmes tels que des brouillards givrants ou des ouragans. Enfin la firme Honda se félicite des ventes à venir de ses groupes électrogènes auxquels feront de plus en plus appel les entreprises et les particuliers pour combattre les évènements météo sévères, tant pis pour les émissions de CO2. Conclusion : le changement climatique est d’ors et déjà une potentielle source de revenus supplémentaires pour de nombreuses firmes de taille internationale, ouf !

