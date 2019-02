Le gouverneur de l’Etat du New-Jersey, le démocrate Phil Murphy a découvert que les finances n’étaient plus capables de payer les retraites des anciens employés. Le New-Jersey détient le record nord-américain de la pression fiscale et il était problématique de trouver un nouvel impôt qui ne mécontenterait pas trop les citoyens. Mais il a trouvé la solution : faire financer par un nouvel impôt de nouvelles infrastructures pour contenir les chutes de pluie catastrophiques à venir en raison du réchauffement climatique. Cet investissement a été estimé à 15,6 milliards de dollars et puisqu’il y a urgence il faut donc faire vite !

L’Etat va donc créer un nouvel impôt appelé « rain-tax », en français l’impôt sur la pluie. L’ancien Gouverneur du Maryland, le démocrate Anthony Brown avait tenté la même manoeuvre en 2012 mais il a été chassé de son siège lors des élections suivantes. La France partage avec le New-Jersey la créativité fiscale tous azimuts la plus diversifiée et on en connait les conséquences directes avec les « Gilets jaunes ». C’est parce que le diesel est mauvais pour le climat que l’on taxe les conducteurs, dans le New-Jersey on taxe la population parce qu’il pleut trop souvent et trop abondamment. En ce moment même les températures sont toujours largement en dessous de zéro degrés. Alors pourquoi le Gouverneur n’instituerait-il pas aussi une « taxe froid », un froid lui-même provoqué par le réchauffement climatique comme l’affirment certaines hautes personnalités onusiennes ?

Dans le même registre la France avait fait preuve, en son temps, d’une très nette avancée dans la créativité fiscale en instituant un « impôt sécheresse », je ne me souviens plus exactement en quelle année, et en d’autres temps les fonctionnaires du ministère des finances à Paris n’avaient-ils pas aussi inventé la taxe sur les portes et fenêtres, c’était plus confortable car la température des logements restait tempérée par grand froid ou fortes chaleurs … Finalement on n’arrête plus le progrès, surtout dans le domaine météorologico-fiscal.

Source et illustration : ZeroHedge