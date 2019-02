CO2 et réchauffement du climat : retour sur une mystification

Puisque lors d’un précédent billet sur ce blog le CO2 semblait alimenter une polémique il est opportun de préciser quelques points qui sont trop souvent ignorés au sujet de ce gaz supposé « à effet de serre » bien que ce caractère, inventé par James Hansen, n’ait jamais été vérifié ni en laboratoire ni dans la réalité. Les climato-réchauffistes n’ont apparemment jamais pris en compte la présence des océans qui recouvrent les trois cinquièmes de la surface de la Terre. Les océans contiennent plus de 50 fois la totalité du CO2 atmosphérique car le gaz carbonique, comme l’oxygène, est soluble dans l’eau et il est la première source de vie pour le phytoplancton et les algues. Les lois de solubilité de ces gaz dans l’eau dépendent étroitement de la température – plus l’eau est froide plus la solubilité de ces gaz dans l’eau est élevée – et au cours de toutes les études réalisées sur l’évolution passée du climat jamais une augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique n’a précédé un réchauffement. C’est exactement l’inverse qui a été observé au cours des études des carottes glaciaires de l’Antarctique et du Groenland aussi loin qu’il a pu être possible de remonter dans le temps.

D’ailleurs ce phénomène constaté avec les carottes glaciaires se répète chaque année depuis que les techniques de mesure du CO2 atmosphérique ont été affinées et automatisées : durant chaque hiver boréal la teneur en gaz carbonique mesurée à Hawaï diminue et elle augmente à nouveau au cours de l’été.

Sur de longues périodes de temps la latence entre un réchauffement du climat et l’augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique est de l’ordre de 500 à 600 ans et cette latence est directement liée à l’évolution de la température des 200 mètres supérieurs des eaux intertropicales. Pour que les eaux polaires froides arrivent dans la zone intertropicale via les courant marins profonds il faut environ 500 à 600 ans. De part et d’autre de cette zone intertropicale existe le régime des vents alizés qui « poussent » les eaux de surface vers l’ouest tout autour de la Terre. Ces vents provoquent un phénomène de remontée vers la surface des couches profondes et froides des eaux océaniques, ce phénomène est appelé « upwelling ». Au cours de ce processus les eaux océaniques se réchauffent tout en s’affranchissant de la pression hydrostatique et par conséquent le CO2 dans lesquelles il avait été solubilisé auparavant est libéré un peu comme en débouchant brutalement une bouteille de champagne.

Les scientifiques ont commencé à s’intéresser dans le détail à la teneur en gaz carbonique dans l’atmosphère au début des années 1950 et ce qu’ils ont observé et observent toujours est le dégazage provoqué par l’épisode de climat chaud appelé optimum climatique médiéval. Mais alors puisque cet optimum climatique a été suivi il y a 575 ans par ce que les climatologues ont appelé le petit âge glaciaire pourquoi assistons-nous toujours à ce dégazage provoqué par l’optimum climatique médiéval ? Pour la même raison : la lenteur des courants océaniques froids profonds des pôles vers les zones intertropicales. Pour que le dégazage des eaux profondes très légèrement réchauffées lors de l’optimum climatique médiéval se termine et qu’un nouvel équilibre soit atteint après l’épisode dit du petit âge glaciaire qui a tout de même duré plus de 300 ans il faudra attendre encore 400 ans !

Seulement un vingtième du gaz carbonique atmosphérique provient de l’utilisation des combustibles fossiles et ce fait a été prouvée à partir de la signature isotopique de ces combustibles (cf. un prochain article sur ce blog). L’augmentation de la teneur en CO2 observée depuis 70 ans est donc essentiellement le résultat du dégazage des courant marins profonds quand ils remontent vers la surface dans les zones intertropicales. L’organisme onusien en charge du changement du climat, l’IPCC, persiste dans son erreur et préconise de stopper toute émission de CO2 pour « sauver le climat » alors qu’une telle action n’aura à l’évidence aucun effet perceptible sur ce climat. Par contre l’économie entière sera détruite si l’usage de combustibles fossiles devient sinon prohibé du moins très lourdement taxé. Par conséquent des milliards de personnes seront acculées à la famine puisqu’il faut, entre autres matières premières, du pétrole pour fabriquer des engrais. Et qui dit famine dit migrations et conflits armés.

Voilà ce que prône l’ONU, un monde sacrifié sur l’autel du socialisme vert, une véritable banqueroute politique et un effondrement des démocraties. Et cette politique s’appuie sur une corruption scientifique frauduleuse … C’est ce nouvel ordre mondial dont rêvent les aristocrates qui dirigent le monde et veulent instaurer un nouvel ordre mondial. Car sans un totalitarisme planétaire autoritaire il sera impossible d’imposer l’abandon des combustibles fossiles. Ce sera Mad Max version XIXe siècle avec quelques centaines de millions de survivants et c’est le but ultime de cette caste de dirigeants contre laquelle nous ne pouvons déjà plus nous opposer.

Source : Robert W. Felix, auteur des livres « Not by Fire but by Ice » et « Ice Age Now ». Lien, doi : 10.1142/S0217979214500957