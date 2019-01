Petite histoire de téléphone

On parle dans les cercles d’initiés et de non initiés d’intelligence artificielle. J’en ai dit un mot sur ce blog : ce terme est une mauvaise interprétation du mot anglais « intelligence ». On devrait plutôt dire « traitement artificiel de l’information » à l’aide d’algorithmes créés dans ce but et capables de prendre en charge des milliards de données en un temps très court, ce que le cerveau humain est incapable de faire, encore que …

Quand je pianote sur le clavier de mon ordinateur, mes muscles travaillent, mes yeux suivent le texte (pas mes doigts puisque je ne regarde pas le clavier) mais d’autres muscles maintiennent mon corps, je respire, j’écoute ma musique préférée et mon nez est réceptif à toute odeur suspecte ou familière, donc mon cerveau est assailli par toutes sortes de données, les traite en temps réel et de ce fait il fonctionne à plein régime en « bonne intelligence » puisque je ne suis pas encore atteint par la maladie d’Alzheimer.

À mon âge si tant est que je puisse encore faire progresser mon intelligence c’est alors au sens anglo-saxon du terme : j’accumule des informations pour écrire un petit billet sur mon blog ou elles proviennent de la lecture des ouvrages d’Emmanuel Todd comme le gros pavé « L’origine des systèmes familiaux » que je viens d’entamer.

Mais il y a une autre origine qui m’a fait croire que j’étais devenu plus intelligent et elle paraîtra tellement triviale pour mes lecteurs que j’ai trouvé opportun de la narrer. J’ai donc changé de logement il y a maintenant une dizaine de jours et j’avais alerté la compagnie de téléphone pour que le changement de ma ligne internet et de téléphone fixe soit effectué rapidement. Je suis toujours telle soeur Anne, j’attendais que l’entreprise privée en charge de cette basse besogne veuille bien m’avertir sur mon téléphone portable de sa visite. Ce qui fut fait le 31 décembre à l’aide d’un robot vocal mais le service n’était pas disponible avant le prochain vendredi.

Un changement de domicile avec ligne de téléphone physique, je connais, consiste à repérer la ligne à l’aide d’un appareil spécial, se mettre en contact avec un technicien dans le central téléphonique et lui signifier quel changement de connexion il doit effectuer. Pour changer de numéro de téléphone mobile, c’est pire encore. J’ai fait cette opération il y a quelques mois et la compagnie de téléphone, Movistar en l’occurence, m’a mis en demeure d’acheter un nouveau téléphone mobile et comme j’ai choisi un iPhone la société de téléphone s’est grassement rémunérée avec la marge réalisée sur la vente d’un tel équipement.

Il y a quelques jours encore, toujours sans internet, je suis allé manifester ma mauvaise humeur croissante auprès de l’idiote qui s’occupe des clients dans la petite agence locale de la compagnie de téléphone. Elle ne s’est même pas confondue en excuses en raison de ce retard mais elle m’a simplement expliqué qu’en période de fêtes de fin d’année – ici en Espagne les fêtes se prolongent jusqu’aux Reyes Magos, les rois mages – tout était compliqué car le temps était plus ou moins figé. Ici aux Canaries il est figé : frais le matin avec 17 degrés environ, ensoleillé et chaud l’après-midi avec un ciel bleu profond et de nouveau frais le soir, plutôt frais à mon goût.

Je me suis souvenu (ce n’est pas de l’intelligence, mais simplement de la mémoire comme pour les chevaux et les chiens que l’on croit intelligents) que je pouvais peut-être utiliser mon téléphone portable pour me connecter à internet. Mais comme je n’y connais strictement rien j’ai fait appel au seul ami qui me reste ici, un Français, pour me remonter le moral en configurant mon téléphone portable afin de m’en servir comme accès à internet pour éviter de tomber dans une profonde dépression. Il a effectué l’opération en moins d’une minute et je suis donc à nouveau « connecté » depuis maintenant plusieurs jours comme mes lecteurs ont pu le constater. Il faudra cependant que je limite mes investigations sur la toile et surtout ne pas abuser de « streaming » comme par exemple des « vidéos » de conférences sur « Youtube » sous peine d’être lourdement taxé. Il ne faut pas croire que les compagnies de téléphone sont des philanthropes, ben voyons. Ce samedi matin, donc encore en 2018, constatant que seul mon Macbook était connecté j’ai finalement trouvé comment établir également la connexion pour mon iMac. Je me suis senti d’un coup « plus intelligent 2.0 ». Il me reste à apprendre maintenant les finesses d’utilisation de mon iPhone … mais c’est une autre histoire parce que j’utilise très rarement mon téléphone portable. Que mes lecteurs se rassurent je n’ai fait aucune publicité intentionnelle pour la firme à la pomme et ce n’est pas elle qui m’a rendu plus intelligent ni naturellement ni, encore moins, artificiellement …