Trêve des confiseurs …

Lors de mon dernier séjour à Tokyo nous avons avec mon fils et mon petit-fils ramassé dans une petite rue calme des coings tombés au sol parce qu’ils étaient habités par des vers. J’ai épluché et coupé les fruits en quartiers (il faut un couteau qui coupe très bien) et mon fils a fait cuire le tout. Au final nous étions à la tête de plus d’un kilo de pâte de coing un peu brune qui m’a rappelé celle que préparait ma mère dans mon enfance à la maison. J’ai ramené ici un peu de cette excellente « confiserie » car il s’agit bien d’une confiserie et j’ai saupoudré le tout avec du sucre de canne non raffiné. Je livre une petite astuce aux amateurs que j’ai découvert par hasard. Quand j’ai fait sécher à l’air la pâte de coing celle-ci a attiré immédiatement de minuscules fourmis venues de nulle part. J’ai donc entreposé ma « confiserie » dans le réfrigérateur, ce qui a accéléré le processus de séchage et je terminerai ma dégustation pleine de nostalgie au cours des prochains jours.

Et comme je suis à nouveau en cours de déménagement – la dixième fois en 13 ans – il y aura donc une trêve des confiseurs sur mon blog ! Je serai en effet déconnecté jusqu’au 26 décembre. Joyeux Noël à tous mes respectables lecteurs …