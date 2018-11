Leda et le Cygne à Pompéi

L’archéologie et la mythologie se confondent souvent et la preuve la plus récente est la découverte d’une peinture érotique dans une chambre à coucher d’une maison à Pompéi. Il s’agit de la scène de copulation entre Leda, une princesse mythique de Sparte, et Zeus qui s’était transformé en cygne pour la séduire. Le cygne (Zeus) utilisa un stratagème astucieux pour séduire Leda et s’unir à elle. Il prétendit venir se réfugier entre ses bras car il était poursuivi par un aigle. De cette union, que d’aucuns pourraient classer dans la catégorie zoophilie, Leda accoucha de deux oeufs qui furent, selon la légende, soigneusement incubés par le cygne, en l’occurence Zeus mais c’est peu vraisemblable, plutôt un autre cygne ou encore Leda elle-même. Toujours est-il que de ces oeufs naquirent Hélène de Troie et Castor. Force est de constater que la mythologie ne s’embarrassait pas trop avec la vraisemblance des faits. Toujours dans cette mythologie il faut préciser que Clytemnestre, fille de Leda et de Tyndare, roi de Sparte, devint la femme d’Agamemnon et reine de Mycène. Quant à Castor et Pollux ils étaient demi-frères, Castor ayant résulté de l’union de Leda et de Zeus qui avait pris l’apparence d’un cygne, Pollux étant le fils légitime de Leda et de son époux Tyndare. Les deux oeufs issus de l’union entre Leda et le cygne donnèrent donc naissance à Hélène et Castor.

Sans vouloir offusquer les chrétiens cette légende aurait-elle inspiré les Evangiles ? Car Marie mère de Jésus avait copulé au sens allégorique du terme avec le saint-esprit, mais je m’égare …

L’accouplement entre Leda et le cygne est magnifiquement reproduit dans cette maison de Pompéi, découverte il y a quelques jours, avec un réalisme qui n’a rien à envier aux représentations plus modernes de cette scène mythique qui inspira de nombreux peintres et sculpteurs comme par exemple MichelAnge dont l’oeuvre originale, perdue, a été copiée par un de ses élèves :

Source et illustration : Sciences News, autre illustration Wikipedia.