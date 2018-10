Le réchauffement contemporain du climat : loin d’être une anomalie

C’est en étudiant très finement deux carottages d’environ 8 mètres de long recueillis au fond du fjord de Gullmar en Suède que des scientifiques de l’Université de Gothenburg ont reconstitué les variations de température depuis les années – 370 à 2000. Et il n’y a vraiment de quoi paniquer : le climat a toujours varié passant de périodes chaudes à des périodes froides au cours des siècles passés. Le site de forage des sédiments a été choisi car l’eau reste toujours à une température basse et presque constante au cours des saisons, entre 4 et 8 degrés, et cette eau est pratiquement stagnante car elle se trouve emprisonnée dans un canyon protégé par un seuil rocheux (« sill » en anglais) qui détourne les courants marins. Enfin il n’y a pratiquement pas de marées qui puissent perturber la sédimentation des débris organiques.

Dans ces sédiments les squelettes de calcite d’un foraminifère vivant dans les eaux intermédiaires et profondes (Cassidulina laevigata) ont été utilisés pour retracer l’évolution des températures au cours des siècle en mesurant les teneurs en oxygène-18. Le δ18O ou différence entre la teneur normale en isotope lourd de l’oxygène qui est dans l’atmosphère de 0,2 % et de l’oxygène léger représentant 99,76 % du total avec des traces d’oxygène-17 permet de reconstituer les températures à la surface de la mer. Plus il fait froid moins les molécules d’eau contenant cet oxygène « lourd » ont tendance à s’évaporer. Il apparaît donc un enrichissement en isotope de l’oxygène-18. Mais attention, que mes lecteurs ne se méprennent pas, l’ « eau lourde » des réacteurs nucléaires type CANDU, la filière canadienne, est de l’eau comportant du deutérium à la place de l’hydrogène. Il faut mentionner enfin que les conditions d’hypoxie régnant au fond de ce fjord permettent d’exclure toute perturbation par des traces de vie au niveau des sédiments qui proviennent donc majoritairement de la surface des eaux.

La chronologie des sédiments a été établie par datation à l’aide du carbone-14 représentée par les étoiles dans la figure ci-dessous. RWP est l’optimum climatique de la période dite romaine ( de – 350 à 450 ans de l’ère présente) suivie de la période froide dite « dark age » (DA de 450 à 850 ans de l’ère présente) caractérisée par l’effondrement de l’Empire romain et les invasions barbares. Cette période est suivie d’un optimum climatique dit âge des Vikings et anomalie climatique médiévale (VA/MCA, 850 à 1350) qui se caractérisa par l’invasion de l’Europe de l’est par Gengis Khan, la construction des cathédrales en Europe occidentale et la colonisation de l’Islande et du Groenland par les Vikings. Cette période de prospérité remarquable fut suivie par le « petit âge glaciaire » (LIA, 1350-1850) qui vit l’Europe s’entredéchirer dans des conflits futiles et enfin l’optimum climatique moderne depuis les années 1850 qui aurait du être une période d’apaisement géopolitique mais au cours de laquelle l’émergence de nouvelles idéologies précipita les peuples de la planète entière dans des conflits tout aussi stupides que ceux du précédent « âge glaciaire » alors qu’ils n’avaient aucune raison d’être, mais c’est un tout autre sujet qui demande une plus ample dissertation.

Compte tenu des résultats obtenus par les scientifiques suédois les températures moyennes de l’eau de surface relevées au fond du fjord (BWT, benthic water températures) à l’aide du proxy δ18O n’ont pas sensiblement évolué au cours de toutes ces années et, selon les auteurs de cette étude, elles ne sont pas significativement plus élevées aujourd’hui que durant les périodes romaine et médiévale de climat « plus » chaud. Il faut donc se rendre à l’évidence : l’activité humaine accusée de perturber le climat : c’est tout simplement une vue de l’esprit.

Source et illustrations : https://doi.org/10.5194/cp-2017-160