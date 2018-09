L’égalité des genres ?

Une étude paru dans le journal britannique The Lancet en 2016 concernant la consommation d’alcool dans 195 pays montre clairement que les femmes sont très en retard par rapport aux hommes. Mais c’est ironique car les hommes boivent plus et meurent beaucoup tôt que les femmes. L’étude a comptabilisé 2,8 millions de morts prématurées dans le monde en 2016 ayant été provoquées par l’excès de boissons alcoolisées. Les femmes ne sont donc pas égales aux hommes mais elles sont franchement moins idiotes qu’eux. Le graphique (source Statista) ne concerne que les dix premiers pays dans le classement. Ça laisse rêveur.

