Il y a 100 ans à 4 h 20 du matin : la bataille d’Amiens

Depuis le début des hostilités entre l’Allemagne et la France en 1914 la bataille d’Amiens fut le théâtre d’une première grande avancée des troupes alliées – la France et l’Empire britannique – avancée décisive qui conduira 100 jours plus tard à l’armistice. Cette bataille dura officiellement 5 jours, du 8 au 12 août 1918 inclus, mais en réalité elle se termina en novembre avec la capitulation de l’Allemagne. L’utilisation massive de véhicules blindés bouscula les lignes allemandes. Durant la seule journée du 8 août les troupes franco-britanniques avancèrent de 11 kilomètres, ouvrèrent une brèche de plus de 20 kilomètres dans le front allemand et firent durant cette opération 16000 prisonniers y compris des hauts gradés. Autant dire que le moral des troupes allemandes en prit un coup.

Mais toute guerre a un prix : il y eut en ces 5 jours approximativement 44000 morts du côté franco-britannique et 75000 morts et 50000 prisonniers du côté allemand. Cette bataille signa la fin de la première guerre mondiale.

Illustration : troupes britanniques s’acheminant vers le théâtre des opérations le 5 août 1918, source : Wikipedia