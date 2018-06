Les militants anti-vaccins sont des criminels !

Les militants anti-vaccins se basant sur des rumeurs complètement infondées prétendant que la vaccination est une cause prédominante de l’autisme sont des criminels, c’est tout ce que l’on peut dire. Et chaque jour les informations le prouvent. À quelques jours d’intervalle la presse a rapporté qu’en Roumanie, depuis l’année 2016, 13700 personnes ont souffert de la rougeole et 55 personnes, essentiellement des enfants, en sont morts et ces statistiques ne concernent que la Roumanie. En 2017 la rougeole a fait des ravages dans ce pays mais pas seulement puisque l’Italie et l’Ukraine sont également concernées et depuis le début de cette année 2018 les médecins de Bucarest ont déploré plusieurs dizaines de décès d’enfants en raison de cette maladie pour laquelle il existe un vaccin tout à fait efficace. Malgré ce triste bilan inacceptable dans un pays occidental qui dispose des infrastructures sanitaires comparables à celles de la Belgique, par exemple, de stars de la télévision roumaine comme Olivia Steer continuent publiquement à faire de la propagande anti-vaccins ! L’OMS recommande qu’au moins 95 % des enfants doivent être vaccinés pour prévenir une flambée de l’épidémie. Cela s’appelle une protection de groupe. Or en Roumanie seulement 84 % des enfants ont été vaccinés et pour les experts ce n’est pas suffisant.

En Ukraine c’est pire encore car la désorganisation de l’Etat qui entre parenthèses s’enfonce dans un fascisme anti-sémite ostentatoire qui rappelle les heures les plus sombres qu’a vécu l’Europe au XXe siècle le nombre d’enfants vaccinés n’atteint même pas 42 %. Cette triste – et monstrueuse – statistique classe l’Ukraine troisième pays au monde le plus mal protégé contre les maladies infantiles parfois mortelles. Onze personnes dont 7 enfants sont morts de rougeole depuis le début de l’année 2018 sur un total de 20500 cas déclarés depuis le début de l’année. L’épidémie s’est propagée dans les régions de Lviv, Tchernivtsi et Odessa, ces dernières villes étant proches de la Roumanie.

Les détracteurs de la vaccination prétendent que le virus provient d’Italie et que les enfants vaccinés n’étaient pas immunisés contre cette souche particulière. On peut se demander sur quels arguments ils se basent pour faire de telles affirmations. Il reste que selon le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies la rougeole se répand maintenant en Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce et également en France. Combien d’enfants morts faudra-t-il encore ajouter à la liste ?

Sources : Associated Press, AFP et The Guardian, illustration AP