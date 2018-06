L’énergie nucléaire est de très loin la moins dangereuse parmi toutes les autres sources d’énergie électrique

Les honorables lecteurs de mon modeste blog le savent : je suis convaincu de l’utilité de l’énergie nucléaire. En termes d’énergie produite par kg l’uranium est de loin le combustible le plus avantageux. L’uranium est un métal banal presque aussi abondant que le plomb dans la croute terrestre. Les technologies d’enrichissement en isotope 235 pour obtenir un combustible fissile sont maintenant bien maîtrisées. La gestion raisonnée des déchets de haute activité sera très certainement résolue globalement dans quelques dizaines d’années tout en produisant encore de l’énergie à bas prix à l’aide de surrégénérateurs. Et puisque je viens de mentionner cette technologie les réserves d’uranium appauvri sont immenses et le thorium sera aussi un combustible de choix à l’avenir afin de faire durer le plus possible les réserves de pétrole.

En termes de sécurité l’énergie nucléaire est la plus sûre qui soit. Le tribut en vies humaines est infime si on se penche sur les statistiques concernant la seule production d’énergie électrique et c’est éloquent :

N’importe quel procédé industriel présente des risques mortels. Les moulins à vent et les retenues hydro-électriques ne détiennent pas le label « zéro risques ». Chaque année près de 500000 personnes meurent dans ce seul secteur de l’énergie et le charbon et la lignite sont les champions toutes catégories confondues. Les médias relatent seulement les coups de grisou mais en considérant l’ensemble des pathologies mortelles liées à l’extraction du charbon, ce combustible est de très loin le plus létal ! L’énergie nucléaire ne « tue » que 0,07 personnes par an et par tera Watt-heure et cette statistique incorpore les accidents dans les mines d’uranium. Autant dire que de telles statistiques officielles et recoupées en provenance de divers organismes indépendants du « lobby » de l’énergie nucléaire plaident en faveur de cette source d’énergie électrique qui deviendra à terme irremplaçable et des pays comme la Chine, la Russie et l’Inde l’ont parfaitement compris.

Source et illustration : https://www.statista.com/chart/13994/global-deaths-per-energy-source/ . Les données englobent les accidents sur le carreau des mines.

Note à l’intention de mes lecteurs : pas de billets les 3 et 4 juin.