La chirurgie de confort dans tous ses états !

Vous avez mal au genou c’est tout simple : allez vous soumettre à une méniscectomie sous arthroscopie … Chaque année des centaines de milliers de personnes vont voir leur médecin qui les oriente vers un chirurgien spécialisé dans l’arnaque organisée de cette opération de chirurgie ambulatoire consistant à décaper un peu le ménisque pour soulager la douleur. Aux USA le coût de cette petite intervention est de 5000 dollars. J’ignore quel est le prix de celle-ci en Europe mais ça ne coûte rien puisque ce sont les impôts qui financent les dépenses de santé, inutile de revenir sur ce dernier point.

Une étude détaillée parue en 2013 dans le New England Journal of Medicine ( doi : 10.1056/NEJMoa1305189 ) a pourtant démontré que cette intervention était totalement inutile et ne présentait ni à court terme ni à le long terme de bénéfices appréciables pour les patients et ce n’est même pas de la chirurgie de confort puisque dans la majorité des cas les patients souffrent parfois encore plus après l’intervention.

Les médecins et les chirurgiens sont pris en flagrant délit d’abus de confiance et à la limite de fraude car ils pratiquent une intervention inutile et ils le savent très bien. En effet il faut distinguer l’ostéoarthrite qui ne peut pas être traité par une telle intervention chirurgicale d’une érosion le plus souvent très partielle du ménisque. Mais ça rapporte gros ! Une physiothérapie classique est infiniment plus bénéfique. L’Académie Américaine des Chirurgiens Orthopédiques avait déjà tiré la sonnette d’alarme au sujet de l’inutilité de cette intervention chirurgicale pratiquée avec l’aide d’une petite caméra introduite au niveau de l’articulation du genou après avoir distendu les tissus à l’aide de sérum physiologique. Il faut ajouter au coût de cette petite intervention le fait que le patient doit être sous anesthésie générale puis porter ensuite un équipement spécial pour limiter pendant quelques jours les mouvements du genou. Pour un résultat curatif totalement nul !

Source : via le blog de Donna Laframboise, illustration Wikipedia