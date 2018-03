Dans le genre trans-genre (suite) il y a parfois des couacs

Dans un précédent billet était relaté l’histoire de cet homme qui se transforma en femme pour être capable d’allaiter l’enfant de sa compagne. Il s’agissait donc d’un couple hétérosexuel au sens génétique du terme qui avait l’apparence d’un couple de lesbiennes. Il ne faut pas détourner pudiquement le regard, c’est la réalité. Lorsque j’écrivais ce billet ma « novia » (fiancée ou compagne en espagnol) me raconta le cas du fils d’amis de ses parents qui à l’âge de 18 ans décida de changer de sexe pour vivre avec son « novio ». Il alla voir un médecin dans une clinique privée et exposa son intention de se « trans-genrer », les parents étaient prêts à résoudre les graves problèmes psychologiques de leur fils en fermant les yeux et en ouvrant largement leur porte-monnaie.

Ce post-ado alla donc jusqu’au bout de la procédure, si on peut utiliser ce mot, puisque papa et maman payaient, je suppose, pour se débarrasser de leur fils qui ternissait la réputation de la famille. Il se plia à une intervention chirurgicale que l’on pourrait qualifier d’émasculation totale mais pas tout à fait puisque la peau de son pénis servit à créer un vagin et celle du scrotum un semblant de vulve avec grandes et petites lèvres, tout un programme pour le chirurgien qui s’est probablement bien enrichi au passage.

Bref, ce jeune homme, une fois remis de ce long cheminement et avec une poitrine d’adolescente couronnant sa transformation à base d’hormones féminisantes s’offrit à son compagnon pour un « accouplement » entre deux homosexuels sur le plan génétique mais d’apparence hétérosexuelle. Le pauvre naïf avait oublié que la peau de la verge est extrêmement sensible, très innervée et très fine. La pénétration avec abondance de lubrifiant du pénis de son compagnon déclencha un tel supplice qu’il ne put envisager d’autres rapports pseudo-hétérosexuel. Il est aujourd’hui dans un hôpital psychiatrique probablement jusqu’à la fin de ses jours, privé de pénis et de testicules et incapable d’offrir une quelconque satisfaction à un homme avec son faux vagin et lui-même définitivement privé de tout plaisir sexuel. Selon ma compagne ce cas pourrait s’expliquer par une erreur du chirurgien qui aurait oublié de neutraliser certains nerfs de la peau du pénis. Je ne suis pas spécialiste en la matière mais cette histoire a conforté mon opinion sur le fait que les trans-genres souffrent de graves problèmes psychologiques et tant pis si je m’attire les foudres épistolaires des LGBT.