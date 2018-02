Nouvelles du Japon : les uniformes des petits écoliers

La direction de l’école primaire publique Taimei a décidé que les élèves porteraient désormais à la prochaine rentrée scolaire (début avril) un uniforme conçu par la marque Armani. Il en coûtera aux parents la coquette somme de 80000 yens à laquelle il faut également ajouter le prix d’un cartable sur lequel est apposé le logo de l’école.

L’école est située en plein coeur du quartier huppé de Ginza à Tokyo et il fallait, selon la direction de l’établissement, lui donner une « couleur » adaptée au standing de ce quartier où se côtoient les boutiques de grand luxe, les restaurants étoilés et aussi dans les petites ruelles les bars à entraineuses de luxe … Les parents considèrent qu’investir une telle somme pour des enfants de 7 ans est ridicule car ils grandissent très vite. Le problème, selon le Ministre des Finances Taro Aso, est que les enfants dont les parents ne pourront pas faire face à cette dépense seront mal considérés par les autres élèves.

Le prix des cartables est très variable selon la matière avec laquelle ils sont fabriqués. Les plus coûteux sont en cuir et leur prix peut atteindre plus de 40000 yens. Pour l’anecdote ces cartables sont directement issus du modèle de paquetage de l’ancienne armée néerlandaise … Source AFP , 1 euro = 132 yens le 9 février 2018