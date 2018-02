Le gluten c’est bon pour la santé … des cheveux !

J’ai trouvé sur les rayonnages de mon petit supermarché local du sucre de canne roux sans gluten, c’est vrai ( ! ) ce n’est pas nouveau car il n’y a jamais eu de gluten dans le sucre, ce qui est nouveau c’est le petit signal qui permet de vendre ce sucre plus cher. D’ailleurs les industriels qui éliminent par lavage de la farine de blé cette protéine pourtant essentielle pour une bonne panification et une souplesse de la mie du pain doivent se débarrasser de tout ce gluten qui semble avoir acquis un statut de poison violent alors qu’une proportion infime de la population souffre de douleurs intestinales provoquées par cette protéine parfaitement supportée par plus de 99 % d’entre nous. C’est essentiellement une affaire de marketing : le marché des denrées sans gluten a été créé de toutes pièces par les producteurs de produits alimentaires avec la complicité des distributeurs et de certains médecins bienveillants.

C’est comme le sel sans sodium pour les hypertendus, ça existe aussi. Il s’agit en réalité de chlorure de potassium mais alors il me vient une question salée au bout de la langue : pourquoi les entreprises qui commercialisent ce « sel », car chimiquement parlant il s’agit bien d’un sel, n’apposent-elles pas un signe indiquant que ce « faux sel » est radioactif ? Il est vrai que plus personne ne s’approcherait du rayon de mon petit supermarché s’il y avait un tel signe sur le pot de faux sel (illustration trouvée sur le net). Il y a aussi dans mon petit supermarché un gros présentoir de bananes locales qui sont fort bonnes et je m’en délecte deux fois par jour car c’est excellent pour éliminer les crampes et les contractures musculaires. Pourquoi n’apposent-on pas aussi un petit signe indiquant que ces fruits sont radioactifs puisqu’ils sont particulièrement riches en potassium (voir le lien sur ce blog) ? Voilà où en est arrivée l’absurdité du marketing moderne qui a entrainé une imbécillité et amplifié une crédulité sans bornes des consommateurs.

Mais revenons au gluten. Que faire de tout ce gluten extrait de la farine de blé ? Un article très sérieux paru dans la revue Royal Society of Chemistry, doi : 10.1098/rsos.171216 en accès libre, démontre que le gluten judicieusement modifié chimiquement pour le rendre soluble dans l’eau puis incorporé à un shampooing est excellent pour la santé des cheveux. Les fibres de kératine, le principal constituant des cheveux, sont « réparées », deviennent plus souples et visiblement plus résistantes aux attaques des détergents contenus dans les shampooings courants ! Ouf, on va enfin trouver des produits contenant à dessein du gluten ou du moins ce qu’il en reste après ces traitements chimiques et ils seront bons pour la santé … des cheveux.

Illustration via AAAS : un cheveu endommagé.

