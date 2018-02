Fermer Fessenheim n’est pas prioritaire

C’est un article paru dans le quotidien en ligne Les Echos du 31 Janvier 2018 qui démontre sous les plumes de Bertrand Barre, ancien directeur des réacteurs nucléaires au CEA et Pierre-René Bauquis, ancien directeur stratégie chez Total, que le gouvernement actuel a repris sans aucun examen complémentaire les promesses électorales de François Hollande, subissant probablement la pression de l’inénarable ministre d’état du changement écologique, solidaire et renouvelable N. Hulot. J’ai inséré des commentaires de mon cru (en italiques) au texte de cet article fidèlement reproduit. Bonne lecture !

Après l’étude de critères rationels, rien ne justifie la nécessité de fermer, en priorité, la centrale nucléaire de Fessenheim

La loi de transition énergétique pour une croissance verte, votée en 2015, stipule notamment que la part d’électricité nucléaire doit être réduite de 75 à 50 %. À moins que la loi ne soit amendée, EDF devra donc, lors de la mise en service industriel de l’EPR de Flamanville, mettre à l’arrêt définitif au moins 1650 mégawatts (MW)/ La loi ne précise pas où procéder à ces arrêts.

Le parc nucléaire français est constitué de 58 tranches réparties en 34 tranches de 900 MW, 20 tranches de 1300 MW et 4 tranches de 1500 MW. Pour limiter la perte de production et les émissions de CO2 par les centrales à gaz nécessaires pour compenser l’intermittence des centrales éoliennes et solaires EDF devra sans doute arrêter un site de deux tranches de 900 MW. Comment choisir ?

Commentaire 1 : j’avoue ne pas comprendre le rapprochement entre « compenser l’intermittence des centrales éoliennes et solaires » et la nécessité de fermer deux tranches nucléaires de 900 MW chacune. Il semblerait qu’une centrale nucléaire émet du CO2 si on lit et relit le paragraphe ci-dessus.

Un choix politique

Les principaux critères à prendre en compte sont le vieillissement, la sécurité et la sûreté nucléaire (évaluées par l’Autorité de Sureté Nucléaire ou ASN), l’économie, les difficultés de refroidissement à l’avenir, l’équilibre du réseau, les questions sociales liées à la fermeture, et les conséquences potentielles d’un accident grave, d’un attentat majeur ou d’un bombardement. Sur aucun de ces critères Fessenheim n’est la centrale à fermer en priorité.

Le critère d’ancienneté mis en avant n’est pas pertinent. En effet, l’ASN soumet tous les dix ans les centrales nucléaires à des examens approfondis. À l’issue de ces examens, elle établit une liste d’opérations de jouvence dont la réalisation conditionne l’autorisation de fonctionner une décennie de plus.

La vraie raison du choix de Fessenheim est politique. Elle est liée à son caractère frontalier avec l’Allemagne. Mais il serait paradoxal que l’alimentation de la France en électricité soit déterminée par le lobby antinucléaire allemand. D’autant plus que l’Allemagne a fait le choix de « sortir du nucléaire », sous la pression des Grünen, à la satisfaction de ses producteurs de charbon et de lignite, mais sans concertation avec ses partenaires français.

Equilibre du réseau

EDF pourrait choisir d’arrêter la paire de tranches dont la jouvence obligatoire serait la plus onéreuse au prix du kilomwattheure le plus élevé. Elle pourrait aussi choisir de préserver les tranches en bord de mer, insensibles au débit des fleuves durant les canicules, où à la demande électrique croîtra avec le développement de la climatisation et la hausse des températures.

Commentaire 2. Allusion au réchauffement climatique d’origine humaine bien ancré dans les esprits. En cas de refroidissement de ce même climat la situation pourrait être infiniment plus complexe à gérer en ce qui concerne la demande en électricité.

Un critère essentiel sera l’équilibre du réseau, en gardant la répartition la plus homogène sur le territoire. De son côté, le gouvernement sera attentif aux problèmes d’enplois locaux, moins critiques sur les sites équipés de plus de deux tranches puisqu’ils ne seront pas fermés.

Reste la question des accidents majeurs, du terrorisme ou des bombardements. Ce risque devrait constituer un critère essentiel, mais il peut difficilement être discuté sur la place publique. Au regard de ce critère aussi, la fermeture de Fessemheim n’est pas prioritaire.

Risque de black-out

On pourra peut-être se demander pourquoi se focaliser sur les premiers réacteurs à arrêter, alors qu’il faudrait arrêter 17 tranches pour réduire à 50 % la part de l’électricité d’origine nucléaire. Mais on ne pourra pas les arrêter sans risquer des black-out aux conséquences désastreuses. En effet, la demande est maximale durant les soirées d’hiver très froides, celles où il n’y a ni soleil ni vent.

Comment répondre aux pics de demande d’électricité sans solaire ni éolien ? Faudra-t-il remplacer chaque tranche nucléaire arrêtée par une centrale au charbon ou au gaz ? Est-ce là le sens de la transition énergétique ? En outre, si l’on veut remplacer les énergies fossiles dans les transports et le chauffage, il faudra plus d’électricité et non pas moins d’électricité !

Les dirigeants d’une France « en marche » vers la transition énergétique et une économie décarbonée devront rechercher la meilleure combinaison possible des énergies renouvelables et du nucléaire. S’ils s’obstinent à vouloir fermer des réacteurs, qu’ils le fassent au moins sur des critères rationnels.

Commentaire 3. Un black-out généralisé n’est pas un évènement anodin, loin de là. En effet, en cas de défaillance du réseau électrique les centrales nucléaires sont automatiquement déconnectées puisque le réseau ne peut plus évacuer l’énergie électrique produite, les barres de contrôle de la fission de l’uranium tombent automatiquement dans le coeur du réacteur et ce dernier est mis en mode d’arrêt et refroidi progressivement à l’aide de groupes électrogènes auxiliaires. La mise hors service soudaine de ces équipements essentiels pour la sécurité d’une installation nucléaire fut la cause primaire de l’accident de Fukushima-Daïchi au Japon. En France, pays où l’électricité est très majoritairement d’origine nucléaire, un black-out signifiera que tout le pays se retrouvera « dans le noir » plusieurs jours et pas seulement les grandes villes et les villages mais également tout le secteur industriel et par effet boule de neige toute l’économie, sans parler des transports, de la distribution des denrées alimentaires et sans oublier non plus les communications téléphoniques, bref en quelques secondes le pays sera totalement paralysé, les activité aéroportuaires seront touchées au bout de quelques heures, les groupes électrogènes ayant de par la loi l’obligation d’assurer le trafic aérien puis d’évacuer vers d’autres aéroports tous les aéronefs à destination. Les hôpitaux ont l’obligation d’assurer un bon fonctionnement de leurs établissements durant au moins 48 heures mais si le black-out se prolonge au delà la plupart d’entre eux n’auront plus de carburant disponible et comme il sera impossible ou du moins très difficile d’assurer la livraison de carburant, ce n’est pas la peine d’épiloguer plus avant sur le désastre d’un black-out qui pourrait arriver à n’importe quel moment en raison de la sensibilité extrême du réseau électrique allemand, conséquence directe de la politique surréaliste du gouvernement de ce pays sous la pression des Grüne. Les opérateurs allemands du réseau électrique font face à plus de 6 alertes critiques par jour. La norme en France est de 5 alertes au cours d’un hiver ! Or comme les réseaux européens sont interconnectés un black-out allemand signifiera inévitablement un black-out généralisé en particulier en France. Juste sur ce point la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim est une aberration totale car une grande partie de l’électricité produite par cette usine est exportée vers l’Allemagne.

Conclusion. Cet article des Echos présente une lacune de taille pour un journal d’économie : le coût de la fermeture de la centrale électrique. À la suite d’une communication personnelle par un cadre de l’EDF affilié à la CGT j’avais au début de l’année 2013 évalué sur ce blog le coût global incluant le manque à gagner – et non pas les frais de démantèlement – pour EDF et pour le pays et donc l’ensemble des contribuables. Prenant en considération que ces deux réacteurs ont reçu l’aval de l’ASN pour fonctionner encore au moins dix ans (jusqu’en 2025), le manque à gagner pour EDF avait été évalué à 38 milliards d’euros. EDF est une entreprise étatique et il est donc bien clair que ce seront les contribuables qui paieront, eux qui sont par ailleurs de facto et donc en toute logique propriétaires de cette centrale électrique puisqu’elle a été financée par leurs impôts et ceux de leurs parents. La question qu’on peut décemment se poser est la suivante : Est-ce que le Président de la République sait se servir d’une calculette ? La réponse est claire : ce sont les contribuables qui paient donc ça ne coûte rien …