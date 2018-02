Une nouvelle pandémie en vue ?

Pour dissimuler les angoisses économiques bien réelles – personne ne sera protégé par une nouvelle crise économique mondiale de grande ampleur, même pas les « riches » – les médias répandent donc des informations qui font peur et détournent l’attention. Il y a ceux qui prédisent un conflit nucléaire généralisé, d’autres le réchauffement climatique d’origine humaine, ceux encore, et ça vient de sortir, qui prédisent un changement de la polarité du champ magnétique de la Terre et enfin les tenants d’une nouvelle pandémie bien plus effroyable que la grippe « espagnole », le choléra, la peste ou la variole. Mais quelle pandémie ?

Cette fois-çi ce sont les tiques qui sont regardés de travers, ces horribles petites bêtes, en réalité de gros acariens, qui suçent le sang de leur proie. Il est vrai qu’on peut se faire du souci : les tiques transmettent 8 maladies bactériennes dont les plus connues sont la borreliose ou maladie de Lyme et le typhus (ne pas confondre avec la typhoïde), 5 maladies virales et deux maladies parasitaires dont la plus répandue est la babésiose, proche de la malaria.

L’OMS s’intéresse plus particulièrement à deux maladies virales contre lesquelles il n’existe aucune parade : une encéphalite provoquée par un flavivirus et une fièvre hémorrhagique provoquée par un nairovirus appelée la fièvre Crimée-Congo.

L’encéphalite du tique est très répandue, entre le Japon et l’Europe du Nord et jusqu’en Slovénie mais il y a eu en 2015 seulement 7000 cas répertoriés et parmi ceux-ci 10 % de décès et des séquelles neurologiques sévères chez un grand nombre des malades qui ont survécu. Il semble que le réservoir du virus soit le cheptel bovin. Il existe un vaccin neutralisant les trois types de ce virus mais il n’est préconisé que pour les personnes directement exposées au tique surtout présent dans les troupeaux. Le CDC et l’OMS semblent considérer que cette encéphalite ne présente pas encore de risque majeur de pandémie.

Il en est tout autrement en ce qui concerne la fièvre hémorrhagique Crimée-Congo. D’abord un peu d’histoire pour expliquer le nom bizarre de ce virus. Les premiers cas de cette fièvre hémorrhagique furent observés durant la Guerre de Crimée (1853-1856) et ce n’est que 100 ans plus tard, en 1956, que le virus fut isolé au Congo par des virologistes belges. Ce virus est présent à l’état endémique sur tout le continent eurasiatique et une grande partie de l’Afrique. Il existe 7 sérotypes différents ce qui complique la production d’un vaccin à large spectre. Le réservoir du virus est encore une fois le cheptel bovin. Jusqu’à 40 % des malades meurent de complications hépatiques. Si ce virus est transmis par des tiques du bétail le lièvre est aussi un réservoir du virus. Cependant et c’est aussi un danger préoccupant la maladie peut être transmise d’homme à homme par les fluides biologiques comme la salive, la sueur, le sang ou le sperme. Enfin les travailleurs des abbatoirs peuvent se contaminer par contact avec le sang des animaux. Il existe au moins 15 espèces de tiques susceptibles de transmettre ce virus. Cette maladie a été classée première dans la liste des préoccupations de l’OMS en 2014. Le nombre de cas ne cesse d’augmenter année après année et comme il n’existe aucun traitement ni vaccin contre ce virus les risques de pandémie sont pris très au sérieux par les autorités sanitaires de nombreux pays en particulier dans les provinces de l’ex-Yougoslavie et en Turquie.

Pour aggraver cette psychose émergeante il semblerait que le virus puisse être transmis par de la viande provenant d’animaux contaminés et mal ou peu cuite, sans que des preuves formelles aient été rassemblées pour affirmer un tel mode de contamination. Comme il n’existe pas de moyens de dépistage de la présence du virus chez les bovins qui apparemment ne semblent pas souffrir de cette fièvre il est donc facile de comprendre que la fièvre hémorrhagique Crimée-Congo soit préoccupante. Selon des estimations récentes de l’OMS à considérer avec précaution car il n’y a que peu d’informations précises filtrant de pays comme le Pakistan, l’Inde, l’Afghanistan et même la Turquie, il y aurait eu (au conditionnel) au moins 40000 décès provoqués par cette fièvre en 2016.

Sources : CDC, OMS et The Guardian