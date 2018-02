Les mois de janvier à Augsburg dans le sud de l’Allemagne …

Bien que la ville d’Augsburg au sud de la Bavière ait été bombardée par l’aviation américaine le 28 avril 1945 l’abbaye de Saint-Etienne située dans la vieille ville est restée intacte ainsi que sa petite station météorologique située au milieu du grand cloître et à l’abri de la ville environnante qui abrite l’usine de robots Kika et une usine Airbus Industries. Cette station météo est unique au monde et pas seulement en Allemagne car elle est restée inchangée depuis 138 ans c’est-à-dire depuis 1879. Les relevés de température ont toujours été effectués avec deux thermomètres inchangés également, l’un à mercure et l’autre pour les basses températures à alcool.

Un moyen peut-être contestable de visualiser la variation des températures est de réaliser une moyenne des relevés au cours d’un mois (les points noirs pour les mois de janvier dans la représentation ci-dessous) au cours de cette période puis d’exprimer les relevés en dixièmes de degrés par rapport à cette moyenne qui se trouve être de – 1°C. Il ne fait pas terriblement chaud (en moyenne) dans cette contrée en janvier …

Et voilà ce que donne cette représentation :

Remontons donc dans le temps. À l’évidence les hivers à la fin du XIXe siècle ne furent pas particulièrement « chauds ». Durant cette période l’ensemble des glaciers alpins avancèrent notoirement. Ensuite la première moitié du XXe siècle ne fut pas particulièrement clémente non plus, du moins à Augsburg, et enfin dès le début des années 1970 il est évident que les températures moyennes de janvier sont restées durablement au dessus de cette moyenne générale : il s’agit là de l’optimum climatique moderne. Tous mes lecteurs remarqueront que la moyenne des températures du mois de janvier de l’année 2017 a atteint la valeur inégalée depuis 1963 de moins 8°C. Certes la petite station météo de l’abbaye d’Augsburg n’est pas représentative de l’évolution globale des températures mondiales car elle est sujette à des variations météorologiques locales mais elle est presque unique au monde en termes de pérennité et donc de fiabilité des mesures. Dire qu’à Augsburg le mois de janvier 2017 a été le plus chaud depuis … depuis 20 ans, ce serait tout simplement contredire les observations minutieuses et quotidiennes des moines et ce serait aussi un abus de langage malgré le fait que l’année 2017 a été officiellement déclarée l’année la plus chaude depuis, depuis … :

Source et illustration : via le blog de Pierre Gosselin, illustration finale : NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) via berkeleyearth.org/global-temperature-2017/