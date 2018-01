Comment cuire des oeufs brouillés

L’un des petits délices du matin qui me manque car je ne cuisine pas chez moi non pas parce que j’ai ni casserole ni poêle mais parce que je préfère aller au restaurant ce sont les oeufs brouillés. Rien de plus simple en apparence que de préparer des oeufs brouillés et de plus c’est d’une simplicité extrême : des oeufs et rien de plus. Selon Daniel Patterson, un chef de San Francisco étoilé Michelin, quand on cuisine il faut suivre ses sens et non pas les recettes encore qu’il faille aussi respecter certaines proportions pour les ingrédients. Et les sens pour ce cuisinier c’est aussi la vue : l’aspect du mets que l’on prépare a tout autant d’importance que le goût et l’odeur, tout un programme !

Alors comment Patterson prépare les oeufs brouillés ? Il prend une petite poêle profonde, on peut aussi utiliser une casserole, dans laquelle il fait chauffer de l’eau légèrement salée au préalable. Pendant ce même temps il bat les oeufs. Quand l’eau bout il verse les oeufs battus directement dans l’eau qu’il a agité juste avant avec une spatule. Il couvre la poêle et compte jusqu’à 20. Il suffit alors de retirer les oeufs délicatement avec une large écumoire, de les égoutter rapidement dans une passoire et de les servir en les saupoudrant de sel, poivre et éventuellement un peu de fromage râpé en ayant pris soin d’éliminer toute eau résiduelle en penchant l’assiette et en épongeant cette eau avec une serviette en papier … Rien de plus simple.

Vu sur Bloomberg, illustrations Daniel Patterson