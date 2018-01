La Nature n’est ni gentille ni belle …

La Nature tuera vos enfants et vos petits-enfants sans arrière-pensée et sans regret. Seuls et démunis dans la Nature nous mourons !

Il est en effet impossible de se protéger tout seul contre le vent, la pluie, des températures glaciales, sans provoquer un impact sur le monde naturel. Notre choix est clair : ou bien nous succombons à notre exposition à la Nature ou bien nous prélevons les ressources naturelles de la Nature pour nous protéger.

Les castors, les abeilles, les fourmis et les termites, des êtres vivant sociaux, l’ont compris avant nous : ils modifient la Nature pour satisfaire leurs besoins et pour survivre.

La Nature n’est pas parfaite non plus. Par exemple l’eau, même dans un environnement « naturel » n’est pas bonne à boire. Elle est contaminée par des moisissures, des bactéries, des métaux et des restes d’animaux morts. Si vous buvez de l’eau d’un ruisseau vous serez malade.

Il faut cesser de dire à nos enfants que la Nature est sacrée. Il faut aussi et surtout cesser de leur dire qu’ils ne devraient pas laisser d’ « empreinte » sur la planète. Tous les êtres vivants laissent leur propre empreinte dans le monde.

Commentaire de Donna Laframboise au sujet de l’ouvrage de David Mamet « The Secret Knowledge »

Via le blog de Donna Laframboise