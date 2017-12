Vitamine D et polyarthrite rhumatoïde, un effet bénéfique remis en cause.

Selon une étude parue en 2016 dans la revue Clinical and Experimental Rheumatology (PMID 27049238) les personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde présentent souvent une déficience en vitamine D et donc cette déficience serait un facteur de risque d’apparition de cette maladie handicapante. Le corps médical préconise d’ailleurs une supplémentation en cette vitamine pour prévenir l’apparition ou l’aggravation de la polyarthrite rhumatoïde qui concerne environ 2 personnes sur 1000 et plus souvent les femmes que les hommes. Pourtant les spécialistes de cette maladie ignorent par quel mécanisme la vitamine D présente des propriétés anti-inflammatoires. La « vitamine du soleil », un autre nom donné à la vitamine D, est l’objet de toutes les attentions d’une équipe de biologistes de l’Université de Birmingham dans le but de déterminer son éventuelle interférence avec la polyarthrite (voir le doi en fin de billet). Dans l’état des connaissances actuelles, cette vitamine réduit la production par les lymphocytes T d’interféron gamma et d’interleukine 17, deux signaux bien établis des processus inflammatoires.

En toute logique, ces même lymphocytes T présents dans le liquide sinovial des articulations attaquées par l’arthrite rhumatoïde devraient donc être également sensibles à la vitamine D. Cette hypothèse de travail a été choisie par l’équipe dirigée par le Docteur Karim Raza qui a, chez les même sujets comparé les lymphocytes T circulant dans le sang et ceux du liquide sinovial. À leur grande surprise, alors que les cellules du sang répondaient normalement à la vitamine D, ceux du foyer inflammatoire articulaire ne répondaient que très peu ou plus du tout à la vitamine D alors même qu’ils possédaient le récepteur spécifique et fonctionnel de cette vitamine. Il s’est donc passé quelque chose avec ces cellules issues de la lignée sanguine blanche car leur phénotype a changé malgré la présence de vitamine D dans le liquide sinovial.

Les cellules T impliquées dans les processus inflammatoires acquièrent une sorte de mémoire afin de produire de l’interféron et des interleukines, leur phénotype a donc changé mais dans le même temps leur sensibilité à la vitamine D s’est amoindrie. Si cette situation est avantageuse dans le cas de certaines attaques bactériennes pour que l’oganisme puisse « organiser » sa défense ce n’est pas vraiment le cas en ce qui concerne la polyarthrite rhumatoïde qui, de ce fait, devient alors chronique.

Il reste donc à trouver un stratagème thérapeutique pour que les lymphocytes T perdent leur « mémoire » de production d’interleukines pour pouvoir rétablir l’effet bénéfique de la vitamine D. Mais c’est un tout autre aspect de ces travaux qui devra être envisagé et qui n’est pas exempt de risques. Les sujets souffrant de cette pathologie invalidante devront continuer à s’administrer des anti-inflammatoires et des analgésiques avec ou sans supplémentation en vitamine D puisque l’effet de cette dernière a été mis en doute par ces travaux. Illustration : résumé graphique des résultats des travaux. 1,25(OH)2D3 = vitamine D, CD45 = lymphocyte T, VDR = récepteur de la vitamine D, Th17 = lymphocyte T trié et isolé produit l’interleukine17, Bld = sang, SF = liquide sinovial.

Source et illustration : doi 10.1016/j.aut.2017.10.001