Un vaccin contre le streptocoque B

Le dépistage systématique de la présence de streptocoque B chez les femmes enceintes par frottis vaginal suivi d’une antibiothérapie par voie intraveineuse lors de l’accouchement chez celles qui sont porteuses de cette bactérie a permis de réduire considérablement sa transmission chez le nouveau-né. Cette bactérie en apparence anodine est présente chez près de 20 % des femmes enceintes et elle peut provoquer des fausses-couches mais aussi et surtout méningite et septicémie chez le nouveau-né. Le pourcentage de femmes porteuses de cette bactérie atteint 35 % dans les Caraïbes et 11 % en Asie du Sud-Est. Les pays où l’on compte le plus grand nombre de femmes enceintes infectées sont l’Inde (2,4 millions), la Chine (1,9 million), le Nigeria (1 million) et les USA (940000).

La mise au point récente d’un vaccin financée par la fondation Bill et Melinda Gates est prometteuse dans la mesure où son efficacité est de l’ordre de 80 %, ce qui pourrait permettre d’éviter plus de 200000 infections de nouveaux-nés dont une grande majorité décède et les autres souffrent plus tard de séquelles neurologiques graves.

Source et illustration : Clinical Infectious Diseases, doi : 10.1093/cid/cix663 . GBS = group B streptocoque, stillbirth : avortement spontané, « RIP » : requiescant in pace …