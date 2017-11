Commentaire sur l’actualité de ce 11 novembre 2017

Comme tous les ans depuis 99 ans le Président français est allé raviver la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, un monument militariste qui célèbre tous les massacres commis par Napoléon. J’ai montré à ma « novia » la liste des villes espagnoles mises à sac par l’armée napoléonnienne, allez-y c’est édifiant.

Mais au fait, qui était le soldat inconnu ? Un de ces centaines de milliers de Sénégalais, de Cochinchinois que la France a fait venir par bateaux entiers sur le sol français car l’armée était à court de combattants ? Les Anglais ont fait la même chose avec les Pakistanais et les Indiens ! Tous envoyés à la boucherie et enterrés à la va-vite comme les esclaves au XVIIIe siècle dans les îles … Et les généraux et autres maréchaux n’y ont jamais vu un quelconque inconvénient moral. Il faut dire que les militaires n’ont pas vraiment de sens moral ni de respect de la nature humaine.

J’espère qu’il n’y aura pas de 101e célébration de cette guerre honteuse et qu’un jour tous les boulevards et autres avenues qui célèbrent les noms de ces assassins seront « débaptisés » …

Crédit photos : Twitter et The Guardian (combattants Sénégalais)