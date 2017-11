Maladie d’Alzheimer : un tournant décisif dans la recherche ?

Je suis un septuagénaire encore alerte, du moins je le pense, et chaque fois que je trouve un article scientifique au sujet de la maladie d’Alzheimer j’éprouve une certaine forme d’angoisse pour ne pas dire d’effroi car cette maladie pernicieuse dégrade progressivement les capacités intellectuelles sans que l’on s’en rende vraiment compte, l’horreur ! Je me souviens d’un homme très élégant d’un certain âge qui se promenait dans la rue toujours accompagné de son chien pas très loin de mon modeste meublé à Santa Cruz de Tenerife. Son chien connaissait le parcours invariable et quotidien de son maître mais un jour je le croisai dans une rue qui ne semblait pas faire partie de son itinéraire de marche paisible et le chien paraissait particulièrement agité et tirait de manière inaccoutumée sur le cordon de cuir qui le reliait vitalement à ce monsieur. Ce vieil homme ne savait plus où il se trouvait et fort heureusement son chien fidèle le ramena chez lui. Depuis quelques mois je n’ai plus jamais eu l’occasion de le rencontrer dans la rue, sa maladie a certainement pris une tournure critique …

Tout ceci pour relater une découverte fortuite réalisée avec des souris relative à cette terrible et redoutable maladie, redoutable dans la mesure où le malade ne se rend pas compte de son évolution puisqu’il perd lui-même conscience de sa propre identité et je le répète ici pour bien signifier ma préoccupation. Deux équipes de biologistes, du Canada et de Chine, ont identifié des perturbations métaboliques hors du cerveau qui semblent induire la maladie d’Alzheimer, syndrome pourtant considéré comme strictement cérébral. En d’autres termes cette maladie apparaitrait quelque part dans le corps et la protéine défectueuse appelée beta-amyloïde qui provoque le développement de la maladie dans le cerveau migrerait vers celui-ci. Techniquement cette protéine défectueuse peut effectivement apparaître dans n’importe quel organe du corps puis traverser la barrière cérébrale insidieusement si on peut énoncer les choses ainsi et déclencher la maladie dans l’organe – le cerveau – le plus vulnérable à la beta-amyloïde du moins au niveau de ses conséquences.

Pour arriver à cette découverte surprenante mais aussi très inquiétante le Docteur X-L Bu a d’abord observé que chez des souris génétiquement modifiées pour reproduire la maladie d’Alzheimer leur sang véhiculait la protéine beta-amyloïde. Avec son équipe il a procédé à une expérience particulière consistant à greffer littéralement ce type de souris à une souris saine pour qu’il s’établisse un flux sanguin continu, en quelque sorte entre des souris artificiellement siamoises. Le résultat fut que la souris saine, c’est-à-dire non génétiquement modifiée, les spécialistes disent une souris sauvage ou « naïve », a développé très rapidement la maladie d’Alzheimer.

Cette expérience inattendue prouve que cette maladie peut très bien trouver son origine hors du cerveau. C’est terrifiant mais également porteur d’espoir car si les chercheurs arrivent à déterminer par quel mécanisme la protéine beta-amyloïde apparait par exemple dans la peau ou les intestins il se peut qu’ils découvrent un traitement efficace. En effet le problème de la fameuse barrière de perméabilité cérébrale est un facteur limitant pour l’étude de toute thérapeutique médicamenteuse susceptible sinon de vaincre cette maladie du moins de la retarder. Ces travaux parus dans le journal Molecular Psychiatry constituent donc un immense espoir pour la recherche médicale dans ce domaine.

Source : Science Alert et doi : 10.1038/mp.2017.204