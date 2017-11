Acte de naissance de l’Australie

Établie par les Hollandais au XVIIe siècle, en 1663, la première carte mentionnant l’existence de l’Australie a été restaurée après deux ans d’un travail minutieux. Elle est maintenant exposée à la libraire nationale de Canberra. Cette carte, bien qu’incomplète, est aussi appelée le certificat de naissance de la Nouvelle Hollande car les Hollandais arrivèrent en Australie bien avant les Anglais. Elle comprend des détails de la Tasmanie, île découverte par le navigateur hollandais Abel Tasman en 1642. Ce n’est que 130 années plus tard que le célèbre navigateur et explorateur James Cook accosta sur la côte est de l’Australie qui ne figure d’ailleurs pas sur cette carte et revendiqua le territoire comme faisant désormais partie de l’empire britannique. Cette oeuvre d’art comparable à celles de Vermeer, contemporain du cartographe en chef de la compagnie hollandaise des Indes orientales Joan Blaeu, fut considérée comme définitivement perdue mais retrouvée par hasard dans un entrepôt en Suède en 2010.

Les navigateurs du XVIIIe siècle connaissaient l’existence de cette carte puisque Cook en détenait une version miniature.

Source : Reuters