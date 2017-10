Retour de la grippe aviaire ?

C’est un évènement étrangement passé sous silence en cette période automnale connue pour favoriser l’apparition de la grippe saisonnière : les statistiques chinoises de la santé font état depuis le début de l’année 2017 de 1600 cas de grippe H7N9 ayant provoqué le décès de 640 personnes. Ce qui est rassurant est l’absence de transmission directe entre êtres humains, du moins pour l’instant. Seules les personnes en contact avec des poulets ont souffert de cette grippe. On serait tenté d’en rester là et d’être optimiste puisque ce virus était et est toujours considéré comme peu pathogène pour l’homme. Une équipe de biologistes de l’Université de Tokyo dirigée par le Docteur Yoshihiro Kawaoka s’est procuré le virus prélevé sur les crachas d’un Chinois décédé de la grippe et a étudié le virus en détail. Pour ce faire l’ARN du virus, le support génétique et non pas un ADN, a été séquençé et le virus a été ensuite entièrement synthétisé au laboratoire. Les résultats sont particulièrement inquiétants car il est parfaitement transmissible entre furets, les animaux de laboratoires utilisés pour étudier ce virus de la famille des Influenza A. De plus il est résistant aux anti-virus traditionnellement utilisés comme le Tamiflu. Il est également hautement pathogène chez les souris et les babouins.

Ce qui inquiète les biologistes au plus haut point est la présence dans l’échantillon de deux souches de virus qui diffèrent par des mutations ponctuelles affectant le gène codant pour la neuraminidase, le « N » de H7N9, et également le récepteur du virus qui lui permet de se fixer sur les membranes cellulaires de l’hôte. Ces mutations ont été caractérisées et conduisent à une résistance du virus aux anti-viraux normalement utilisés pour juguler les grippes graves. Il est dont presque certain maintenant que ce virus est perpétuellement mutant et il suffirait d’une autre de ces mutations fortuites pour que le virus puisse alors se transmettre d’homme à homme aussi facilement qu’il est transmissible d’un furet à un autre furet bien qu’ils se trouvent chacun dans une cage séparée de quelques dizaines de centimètres lorsque ces animaux « éternuent ». Un éternuement sans précaution projète en effet des microgoutellettes à près de 2 mètres !

Les biologistes de l’Université de Tokyo, en collaboration avec une équipe de l’Université du Wisconsin considèrent qu’il est de la plus haute importance de surveiller de très près l’évolution de ce virus qui pourrait être à l’origine d’une pandémie redoutable, ce virus ayant tendance à non seulement infecter les voies respiratoires mais également de provoquer des encéphalites mortelles. Le fait que les anti-viraux connus n’aient aucun effet sur l’activité neuraminidase de ce nouveau virus mutant aggrave encore la situation.

Source : https://doi.org/10.1016/j.chom.2017.09.008