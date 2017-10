Nouvelles du Japon : les centenaires et les prochaines élections législatives

Le 15 septembre dernier était le jour national des « vieux » au Japon. Les statistiques estiment qu’il y a dans ce pays 67824 centenaires, soit 2132 de plus qu’en 2016. Madame Yuriko, gouverneure de Tokyo a reçu le 8 septembre 2017 Madame Suzuko Ichinomiya pour lui souhaiter un joyeux centième anniversaire (source Asahi Shimbun). En 1971 il n’y avait au Japon que 339 centenaires et depuis cette année-là ce nombre n’a cessé d’augmenter. Parmi tous ces vénérables centenaires 87,9 % d’entre eux sont des femmes. Il n’y a pas photo, les femmes vivent plus longtemps que les hommes …

La plus vieille Japonaise, Nabi Tajima, a 117 ans et vit paisiblement dans la ville de Kikai, préfecture de Kagoshima (sud de l’île de Kyushu, sud-ouest de l’archipel) alors que le plus vieux Japonais qui a seulement 112 ans vit dans la ville d’Ashoro à Hokkaido. Ces statistiques révèlent également que la plus forte proportion de centenaires se trouve dans la préfecture de Shimane, sud-ouest de l’île de Honshu, alors que le plus faible nombre de centenaires est rencontré dans la préfecture de Saitama qui fait partie de la banlieue nord-ouest de Tokyo, tout de même 32 centenaires pour 100000 habitants. Cette augmentation continue du nombre de centenaires – 153 en 1963, 10000 en 1998, 50000 en 2012 et donc plus de 60000 en 2015 – signe l’excellence de conditions de vie des Japonais. Non seulement la qualité de la couverture santé est à prendre en considération mais il est impossible de nier la qualité de vie et la nourriture japonaise de tous les jours exceptionnellement saine que bien des pays doivent envier, je pense en particulier à la « junk-food » des pays occidentaux.

En cette période électorale provoquée par Shinzo Abe, la Gouverneure se présente contre Abe avec l’étiquette du Party of Hope (je ne peux pas me faire à ce « e » supplémentaire ajouté à gouverneur pour bien préciser qu’il s’agit d’une pisseuse, excusez mon langage cru). Parmi ses propositions toutes aussi délirantes les unes que les autres figurent la reconnaissance des droits des LGBT, la limitation de l’euthanasie des animaux de compagnie abandonnés, la réduction à zéro du tabagisme passif et des allergies au pollen – ça laisse rêveur – l’égalité femmes-hommes à la Diète (Parlement) et enfin la fermeture de toutes les centrales nucléaires qu’il « faudra » ( ! ) remplacer par des sources d’énergie renouvelables, programme qui devra être inscrit dans la Constitution. Pour bien attirer l’électorat féminin cette politicienne, genre Anne Hidalgo, a ajouté dans son programme l’interdiction pour le Japon de se remilitariser car les femmes japonaises mères de famille ne veulent pas voir leurs fils aller faire la guerre. Depuis 72 ans le Japon n’a qu’une armée réduite à sa plus simple expression. Or, l’impérialisme américain a dans les faits obligé le pays à se remilitariser et c’est facile à comprendre : les deux « ennemis » désignés de l’Aigle américain (ou faucon comme sont appelés les néo-conservateurs de Washington), Russie et Chine, sont tous deux très proches du Japon, sans oublier la Corée du Nord. Madame Yuriko a donc frappé dans le mille avec ce programme qui est un modèle dans le genre démagogie et populisme, le genre de position de Hulot qui veut fermer les centrales nucléaires ou Hidalgo qui veut interdire les voitures dans Paris. Fort heureusement Abe, selon les sondages, dispose d’une confortable avance devant la mairesse (encore un mot que je n’arrive pas à prononcer) de la ville la plus riche et la plus puissante du monde. C’est à se demander si les électeurs qui l’ont promue à ce poste ont encore le moindre soupçon de sens critique …

Sources : Asahi Shimbun et Bloomberg.

Notes. J’ai demandé à mon fils quelles étaient les motivations de cette invraisemblable histoire de pollen. Il semble que les forêts proches de l’agglomération tokyoïte soient plantées d’une espèce de conifère produisant un pollen particulièrement allergène. Pour Madame Yuriko la solution serait de raser toutes ces forêts pour, si on suit son raisonnement, brûler le bois afin de produire de l’électricité puisque l’uranium devrait, dans son esprit profondément dérangé, être banni par la Constitution.

Je rappelle à mes lecteurs que le PIB de la grande métropole de Tokyo qui compte un peu plus de 38 millions d’habitants est sensiblement identique à celui de la France. La définition de cette entité administrative est basée sur le fait que si plus de 10 % des habitants d’une ville satellite de Tokyo « commutent » pour aller travailler chaque jour dans les limites administratives de Tokyo, cette ville est alors considérée comme faisant partie de cette métropole. Si la fréquence des TGVs Paris-Lyon, la seule ligne rentable de la SNCF, était identique à celle des Shinkansen Tokyo-Osaka, c’est-à-dire un train toutes les 5 minutes, et que 10 % de la population active de Lyon allait chaque jour travailler à Paris, Lyon ferait alors partie de la métropole parisienne selon les lois japonaises !