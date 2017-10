Les anti-vaccins s’en donnent à coeur joie : de futurs criminels infanticides !

« Approfondissements nécessaires » après des recherches sur l’aluminium des vaccins«

Encore un titre accrocheur de l’AFP précisément à un moment où les Français, comme les Italiens, sont en émoi au sujet de la vaccination obligatoire des enfants en âge pré-scolaire. Ce titre est révélateur de l’indigence intellectuelle des correspondants de l’AFP car ils semblent ignorer que ce n’est pas par hasard que les laboratoires pharmaceutiques utilisent l’hydroxyde d’aluminium comme adjuvant pour certains vaccins. De nombreuses années d’études ont abouti à la mise au point de cet adjuvant infiniment plus simple et mieux contrôlé que les anciens cocktails. L’hydroxyde d’aluminium est présent partout (voir le lien sur ce blog) et quand un enfant se baigne dans une piscine il va inévitablement être en contact avec de l’hydroxyde d’aluminium, l’agent floculant le plus utilisé pour clarifier l’eau des piscines. Va-t-il pour autant souffrir ensuite d’autisme ou de myofasciite à macrophages comme l’indique la dépêche d’agence ci-dessous ?

Il est opportun de faire une petite mise au point au sujet de cette « nouvelle maladie » qui n’est pas si nouvelle que ça puisqu’elle a été décrite pour la première fois en 1993. Les causes de cette pathologie sont encore inconnues et elle est classée parmi les maladies auto-immunes. Ce que l’on en sait se résume en quelques mots : on ne sait rien ! Et suspecter les vaccins dans l’apparition des symptômes de la myofasciite semble être un rapprochement de cause à effet bien rapide dans l’état actuel des connaissances car la majorité des patients souffrant de cette pathologie avaient eu recours quelques jours auparavant à des traitements comportant des stéroïdes (anti-inflammatoires) ou des antibiotiques. Accuser les vaccins est un raccourci qui est injustifiable, mais tous les moyens sont bons pour les activistes « anti-vaccins » pour faire prévaloir leur vision anti-scientifique et criminelle !

« Des recherches sur d’éventuels effets neurologiques dus à la présence d’aluminium dans les vaccins nécessitent « des approfondissements », juge le conseil scientifique de l’Agence du médicament, l’ANSM, dans un avis rendu en mars, dévoilé par Le Parisien et dont l’AFP a obtenu copie vendredi.

« Il s’agit d’une recherche très préliminaire fondamentale, essentiellement sur la souris, qui ne change rien à l’analyse bénéfice/risque des vaccins qui contiennent de l’aluminium », a réagi auprès de l’AFP le directeur général de l’ANSM, Dominique Martin.

« Cela ne remet pas en cause la sécurité des vaccins », a-t-il insisté, en ajoutant que « ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de problème de sécurité qu’il ne faut pas faire de recherche ».

Ces travaux de recherche ont été supervisés par le professeur Romain Gherardi, chef de service à l’hôpital Henri-Mondor (Créteil).

Il estime de longue date que les particules d’aluminium présentes dans les vaccins pourraient être à l’origine, chez des personnes génétiquement prédisposées, d’une série de symptômes (fatigues extrêmes, douleurs diffuses, troubles cognitifs…) constitutifs d’une nouvelle maladie, la myofasciite à macrophages.

Cette hypothèse est toutefois controversée au sein de la communauté scientifique.

Une étude avait été confiée en 2014 par l’ANSM au professeur Gherardi à la suite d’un mouvement de protestation d’une association de malades, Entraide aux malades de la myofasciite à macrophages (E3M).

Ces travaux ont déjà fait l’objet de trois publications dans des revues scientifiques. Ils s’articulent selon deux axes.

D’abord, étudier la persistance dans l’organisme et les effets neurologiques de l’aluminium sur des souris qui ont reçu des injections.

L’autre volet de cette recherche s’intéresse à une éventuelle prédisposition génétique pouvant expliquer une intolérance à l’aluminium. Ce volet fait l’objet d’un dépôt de brevet de la part des chercheurs.

« Globalement, il y a une véritable logique dans ce projet, même s’il peut sembler avancer par petites touches sans construire encore un ensemble abouti », note le Conseil scientifique de l’ANSM dans son avis rendu le 8 mars.

« L’apport de l’étude aux connaissances sur la sécurité des vaccins semble significatif, sans être encore déterminant », poursuit l’avis, selon lequel « réplications et approfondissements sont nécessaires ».

Ces « approfondissements » posent la question du financement, alors que le professeur Gherardi et ses équipes avaient reçu 150.000 euros de l’ANSM pour les travaux initiaux. Il a indiqué à l’AFP que les besoins se montaient à 670.000 euros pour poursuivre les recherches.

« Nous avions estimé légitime que l’ANSM finance le Pr Gherardi pour qu’il puisse démarrer ses recherches », a commenté Dominique Martin auprès de l’AFP.

« Il y a des pistes qui doivent être poursuivies mais l’ANSM n’est pas l’ANR (Agence nationale de la recherche, ndlr) et n’a pas les capacités financières » pour assurer la poursuite de cette recherche. « C’est à lui de trouver de nouveaux financements, publics et privés », a-t-il poursuivi.

Le sujet polémique de la vaccination est revenu au premier plan ces dernières semaines avec la décision du gouvernement de porter de trois à onze le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants dès 2018.

Note. Ce débat sur les vaccins est très significatif du tournant que prend notre société moderne, baignée d’informations en tous genre 24/24 heures. Il devient très difficile de se faire une opinion et si par un effet du hasard, pour des raisons que l’on finit par ignorer, on croit s’être forgé une opinion, devant ce flux permanent d’information, il paraît alors inutile de faire un effort supplémentaire pour infléchir cette opinion ou cet avis, appelez cela comme vous voudrez mais je considère personnellement qu’il s’agit de paresse intellectuelle. Bien que l’évidence contraire soit irréfutable, la plupart des gens rejètent alors violemment ce qui viendrait contredire la conviction profonde qu’ils se sont profondément enfoncé dans leur cerveau, et ce d’autant plus que cette conviction est basée sur des idées fausses. L’individu a dilué son sens critique dans ce flux d’informations et il lui est devenu impossible de contredire ses propres convictions. Cette attitude ouvre grand ouvert le gouffre dans lequel les démocraties vont se précipiter. Car ce ne sont pas seulement les affirmations pseudo-scientifiques qui sont en jeu mais également les statistiques économiques, la géopolitique, le monde de la finance, en un mot l’état du monde, dont les images présentées à chacun sont faussées à dessein. Les campagnes de sensibilisation concernant le climat, la sauvegarde des espèces en voie de disparition, le carbone, et dans ce billet les vaccins, relèvent de la plus pure (et sordide) dialectique marxiste totalitaire. Le monde entier s’enfonce progressivement dans une dictature de l’opinion, favorisée par l’émergence des réseaux sociaux mondialisés. Tous les éléments se mettent progressivement en place pour que nous soyons tous asservis, exceptée l’élite, les 0,01 %, qui détiendront tous les pouvoirs de décision et tous les outils pour poursuivre cet asservissement. Ce sera bientôt le monde que prédisait Georges Orwell : « si vous voulez une image de votre avenir, imaginez votre visage avec un coup de tampon indélébile sur votre front« , traduction libre du texte de l’illustration ci-dessus.