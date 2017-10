Clitoris et pénis : l’égalité artistique des sexes

Je me souviens être allé diner à Tokyo dans un restaurant à Roppongi Hills, l’un des quartiers les plus cosmopolites de cette immense ville. Il y avait pendu au plafond un pénis d’environ 3 mètres de long et de presque un mètre de diamètre. Il suffisait de toucher du bout du doigt cette sculpture dont les qualités décoratives étaient plutôt limitées pour qu’elle se mette à osciller en un mouvement évocateur qui semblait profondément intéresser les filles qui se trouvaient là. Je n’en dirai pas plus quand les statistiques prétendent que plus de 60 % des Japonaises ne font que très rarement voire jamais l’amour. et n’envisagent pas de de se marier un jour.

Est-ce la méconnaissance de leur anatomie par les hommes qui les persuade de choisir le célibat ? En Suisse, la municipalité de Neuchatel a pris les devants et va exposer, cette fois dehors et à la vue de tous les passants de tous âges un clitoris de plus de 2 mètres de haut, une sculpture de l’artiste genevois Mathias Pfund nommée « Instant Pleasure ». On peut traduire cet intitulé par « plaisir immédiat » ou encore « instant du plaisir ». L’illustration trouvée sur le site de RTS est évocatrice si on s’est préalablement informé de la structure interne de cet organe du plaisir « immédiat » de la femme. Les enfants demanderont peut-être à leur mère ce que peut bien représenter cet objet bizarre et elles seront certainement très embarrassées pour imaginer une réponse adéquate qui satisfasse leur bambin. On n’arrête plus le progrès, y compris en Suisse.

Source : rts.ch